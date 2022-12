Joven que denunció haber sido abusada sexualmente por varios agentes del Esmad se quitó la vida

Una joven identificada como Allizon Salazar, de 17 años, hija de un policía de Popayán denunció que fue abusada sexualmente por varios agentes del Esmad cuando transitaba camino a casa de un amigo, según dijo, los uniformados pensaron que ella también esta protestando. Posterior a la denuncia se quitó la vida.

“Les tocó cogerme entre 4... no Hijue#$%&?? Yo soy a la que cogieron, en ningún momento me ven tirando piedras, no iba con ellos, me dirigía hacia la casa de un amigo que me dejaría quedar en su casa, cuando menos pensé estaban encima, ni siquiera corrí porque era peor, lo único que hice fue esconderme detrás de un muro y solo porque estaba grabando me cogieron. En medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban 'desnudando' y quitando el pantalón”, denunció Allizon por medio de Facebook .

Asimismo, agrego: “Pero casi les da un mal cuando me revisaron los documentos y se dieron cuenta que soy hija de un policía, apoyo totalmente el paro y las manifestaciones, pero ayer NO ESTABA CON LOS DE LAS MARCHAS”.

Pocas horas después de la denuncia, la joven decidió quitarse la vida. Tras su muerte, organizaciones defensoras de los derechos humanos y feministas culpan al Esmad de su fallecimiento, según dicen, en el video se evidencia que la cogieron y manosearon cuatro uniformados cuando ella ni siquiera estaba participando en la marcha.

Asimismo, la Articulación Feminista de Popayán confirmó que hay otras denuncias sobre abusos sexuales contra menores en esta ciudad.

“El 12 de mayo en la ciudad de Popayán se llevó a cabo una marcha masiva y pacífica en el marco de los 15 días del paro nacional. En horas de la noche se presentaron múltiples ataques por parte de la fuerza pública y una serie de detenciones arbitrarias y agresiones de carácter sexual en las que estaban involucradas menores de edad” dijo.

Asimismo, agrego: “Hay reportados dos casos, lamentablemente una de las menores decidió terminar con su vida hoy en horas de la mañana”.

#UribeParacoHpta fue lo ultimo q escribió Alison Ugus luego de relatar como 4 policías la abusaron sexualmente en Popayán

Era hija de un policía y los abusadores no lo sabían.

La menor d edad apreció “suicidada” no resistió el ultraje



En su memoria me sumo al coro: #GobiernoHpta pic.twitter.com/PCJqlkGCLw — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) May 14, 2021

#SOSPorLaVidaEnColombia Presidente @IvanDuque, Fiscal General, @Diego_Molano y @DirectorPolicia se denuncia violación de joven retenida anoche por grabar manifestación que salió desnuda hoy de Estación de Policía y cometió suicidio. Exigimos explicacion inmediata al país pic.twitter.com/svI9yGBPub — Casa de la Mujer (@casa_la) May 13, 2021