1. Pardon (perdón): Esa palabra está prohibiday debe ser reemplazada por "sorry" (lo siento).



2. Toilet (baño): los miembros de la familia real generalmente no usan esta palabra de origen francés, sino el término loo para referirse al baño.



3. Perfume: esa palabra no es correcta y se debe reemplazar por scent (aroma), especialmente en el caso de uno que es agradable.



4. Tea (té): aunque la creencia apunta que tomar el té es un acto noble, la verdad es que no está bien visto usar esa palabra en la realeza porque sus miembros no podrían aceptar ese tipo de invitación. En cambio se considera que es más educado invitar a la reina a cenar (supper).



5. Lounge (salón): aquen los palacios tienen muchas habitaciones, ninguna de ellas es simplemente un salón porque cada una cumple un propóstio. Entonces deben usarse los enunciados correctos como "sala de juegos", "sala de lectura", etc.



6. Posh (elegante): está prhibido referirse a sí mismo como alguien elegante o con estilo.



7. Dessert (postre): la palabra 'postre' no se utiliza, pues en el Palacio de Buckingham solo servirán "pudding" que es un tipo de alimento de la cocina inglesa y estadounidense que puede ser un postre o un plato no dulce.