La estremecedora confesión de un niño que fue abusado por un compañero; la profesora no le creyó

El lamentable hecho ocurrió en La Plata, Buenos Aires, según las declaraciones del niño de 7 años, "unos chicos más grandes" de la Escuela de educación Primaria N° 25 Crucero General Belgrano, lo encerraron en el baño y le "pegaron".

Victoria Pogonsa, mamá del niño de segundo grado que habría sido abusado, detalló para el medio La Crónica, que el pasado martes 26 de octubre el menor "regresó llorando de la escuela, diciendo que no quería ir más, porque le habían pegado en los baños".

Al día siguiente, la mujer se sentó a hablar con su hijo para preguntarle que había pasado exactamente. Fue ahí cuando el niño primero le confió a su mamá que "le tocaron la cola". A los pocos segundos el menor se quebró y le dijo entre lágrimas: "Mamá me pusieron el pito en la cola".

"Ahí lo abracé y empecé a llorar, y no me quiso contar más nada", contó la mujer.

Pero eso no fue todo, según relata Victoria, tras sufrir el ataque, el niño regresó a clase llorando y acudió a su profesora para contarle que lo habían lastimado en el baño; la mujer le gritó "Cállate".

"Seño me duele, me bajaron el pantalón", le habría insistido el niño, a lo que esta le habría contestado: "Cállate, te dije que te callaras la boca y que no repitas eso".

Según las investigaciones, un niño de sexto grado, que tiene entre 13 y 14 años, ya fue señalado como autor de la agresión, a partir del testimonio de una niña de su curso que escuchó "como le contaba al resto de los compañeros lo que había hecho". Se desconoce que sanción recaerá sobre él y sobre la profesora.

Por su parte, el niño se encuentra con apoyo psicológico y desde entonces no volvió a clase, un espacio del que "disfrutaba mucho ir, antes que pasara todo esto", finalizó Victoria.