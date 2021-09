Rubén Biasoni violó a sus hijastras desde fines de 1992 hasta su detención en septiembre de 2015, cuando las víctimas tenían entre 13 y 14 años según explicó el fiscal.

El Dr. Aldo Gerosa declaró que: “lo que se acusó, se demostró. Surgieron algunas cosas nuevas en el transcurso del debate, pero no han sido objeto del juicio así que eso quedará pendiente, como otras situaciones de violencia, de abusos. Directamente fueron siete víctimas, después indirectamente ha repercutido en todo el resto de la familia, los propios hijos del acusado algunos vinieron a declarar con mucho sufrimiento e incluso temor, y otros no vinieron. Una testigo nuestra no vino por temor porque él la amenazó”.

“Han sido tantas veces que ha ocurrido esta conducta que es imposible determinarlo puntualmente”, contó . “Es una perversión muy grande, una mentira constante en todo” y “lamentablemente muchas veces esta gente consigue su finalidad, como es someter a las mujeres”, dijo el fiscal Gerosa. A lo que agregó: “El error nuestro es tratar de entenderlo y no hay forma de entenderlo, porque es una mentira tras otra”.

Lo más aberrante del caso es que, mientras Biasoni estuvo detenido se realizó un allanamiento en su vivienda y allí encontraron un cuaderno donde anotaba las violaciones.“Le eché dos polvos a…”, “le eché un polvo a…”, estaba escrito en el cuaderno con el nombre de la víctima, el día de la violación y la cantidad de veces.

Biasoni reconoció que la escritura era suya, pero dijo que allí decía “pollo” y no “polvo”. “Explíquenme como le echan un pollo a una persona”, le pidió el fiscal a los jueces. El viernes pasado se hizo la lectura del veredicto final de su condena por abuso sexual y otros delitos.