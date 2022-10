Luis Colmenares, molesto porque siendo alérgico tuvo que viajar en un avión junto a una mascota

Luis Colmenares se volvió tendencia por medio de la plataforma de Twitter luego de que trinara su molestia porque le tocó viajar junto a un perro en la cabina de un avión.

Recordemos que varias aerolíneas tienen el servicio de perro de compañía, el cual permite a las mascotas ir sin guacal en el interior de la cabina bajo la responsabilidad de sus dueños.

Publicidad

Esta fue la situación que vivió el señor Colmenares y quien no dudó hacer el reclamo por medio de Twitter asegurando que era alérgico.

"Estoy de acuerdo que no maltraten a los animales y me molesta cuando alguien lo hace. Pero tampoco estoy de acuerdo que me pongan a viajar junto con un perro y me molesta cuando alguien que vaya a mi lado lo hace. ¿Puedo reclamar que soy alérgico? @Avianca", escribió Colmenares.

Algunas horas más tarde, la dueña del perro respondió el tuit y le pidió a Colmenares no 'boletear' a su mascota.

"Señor Colmenares, lamentó que mi mascota haya sido una molestia para usted. Mil disculpas pero siento que a la próxima por favor evitemos “boletear” a una mascota y segundo si sufre de una alergia como solución contacte a uno de los tripulantes. Buena noche", dijo la mujer identificada como @isabellavg022.

Publicidad

En otro tuit escribió: "Así iba mi perro al lado del señor Colmenares. Le pido deje de desinformar y decir que mi perro lo paso oliendo y poniéndole la cabeza en sus piernas. Mi perro ni lo olió, miro, ni le tiro".

#LaOpinionDeColmenares

Estoy de acuerdo que NO maltraten a los animales y me molesta cuando alguien lo hace.

Pero tampoco estoy de acuerdo que me pongan a viajar junto con un perro y me molesta cuando alguien que vaya a mi lado lo hace.

Puedo reclamar que soy alérgico? @Avianca pic.twitter.com/eLkC3CrXHv — ✏️LUIS COLMENARES R. (@lcolmenaresr) October 23, 2022

Así iba mi perro al lado del señor Colmenares. Le pido deje de desinformar y decir que mi perro lo paso oliendo y poniéndole la cabeza en sus piernas. Mi perro ni lo olió, miro, ni le tiro. pic.twitter.com/gW8yJPhZbj — bellita (@isabellavg022) October 24, 2022

Publicidad

Como era de esperarse este tema se viralizó y varias personas dieron su opinión apoyando a la mujer mientras que otros aplaudieron la reacción del señor Colmenares.

"La verdad es que el tema pet friendly se está saliendo de control. No humanicen a los animales. Una cosa son los animales de asistencia pero no todos lo son", "Muchos estamos contigo… o sea no tiene por que pagar el animalito, tienen que ser más humanos. Y si quiere exclusividad pague ejecutiva o pague un avión", "Eso no se denuncia en TW, básicamente ella tiene razón, llame a alguien de la tripulación y seguramente ellos ayudan a reubicar a alguno de los 2 para que su alergia no se agrave. A veces nos pasamos de pendejos solo por hacer show! 🙄", "Hay q tener en cuenta que su peludito puede incomodar a otros...", y muchos más.

Te puede interesar: Dulces caseros para Halloween