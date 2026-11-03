Enjambre sísmico en Colombia: fuertes réplicas tras temblor de magnitud 5,6

Una seguidilla de réplicas sísmicas en Colombia se registró durante este martes en Chaparral, Tolima, luego del fuerte temblor de magnitud 5,6 que ocurrió en la madrugada, a las 4:13 a. m. Los movimientos posteriores fueron detectados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y algunos de ellos también fueron sentidos por los habitantes del municipio.

La actividad sísmica mantuvo la atención de la comunidad durante varias horas, especialmente por la cercanía entre algunos de los movimientos y la intensidad con la que se percibieron en el casco urbano. De acuerdo con los reportes técnicos, las réplicas tuvieron magnitudes que oscilaron principalmente entre 2,1 y 3,5.

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Uno de los primeros movimientos posteriores al evento principal ocurrió apenas tres minutos después. A las 4:16 a. m., el SGC reportó un temblor de magnitud 3,3, mientras que a las 4:27 a. m. se registró otro de 3,5.



La actividad no terminó con estos primeros reportes. Durante la mañana continuaron apareciendo nuevos registros de movimientos telúricos en la zona, algunos de los cuales fueron percibidos por los habitantes de Chaparral.



Réplicas por temblor en Colombia hoy 3 de noviembre / FOTO: Creada por La Kalle con Gemini

¿A qué horas se sintieron las réplicas en Chaparral, Tolima?

Los registros del Servicio Geológico Colombiano muestran que los movimientos continuaron varias horas después del sismo principal de magnitud 5,6.

Entre los eventos destacados se encuentra un temblor de magnitud 3,1 ocurrido a las 8:16 a. m. Posteriormente, el organismo reportó otros movimientos de menor intensidad, entre ellos uno de magnitud 2,5 a las 9:31 a. m. y otro de 2,4 a las 11:40 a. m.

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Estos eventos tuvieron una característica en común: fueron movimientos superficiales, con profundidades menores a los 30 kilómetros y localizados en la misma zona de afectación.

Además de los registros instrumentales, habitantes del municipio manifestaron haber sentido directamente al menos dos de estas réplicas. Las transmisiones en vivo y los reportes de la comunidad también permitieron conocer cómo se percibió la actividad sísmica durante las primeras horas del día.

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¿Por qué se están registrando tantas réplicas en Colombia?

Frente a la seguidilla de movimientos, las autoridades locales y la directora de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano explicaron que este comportamiento puede estar relacionado con el reacomodamiento de las fallas activas de la región.

En este caso, Chaparral ya venía registrando un enjambre sísmico, con más de 1.100 movimientos menores detectados de manera continua. Esta actividad ha mantenido a la población pendiente de los reportes oficiales, debido a la frecuencia con la que se presentan los temblores.

Un enjambre sísmico corresponde a una serie de movimientos telúricos que ocurren en una misma zona durante un periodo determinado, sin que necesariamente exista un único evento principal que explique toda la actividad.

Por eso, los registros posteriores al sismo de magnitud 5,6 se suman a un panorama de actividad sísmica que ya venía siendo monitoreado por los especialistas.

