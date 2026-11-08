¿La EPS puede pagarle una abdominoplastia? Estos son los requisitos que debe cumplir

Las personas que han perdido una cantidad considerable de peso pueden quedar con exceso de piel en el abdomen, una condición que en algunos casos va más allá de una preocupación por la apariencia física. Los pliegues cutáneos pueden generar molestias, dificultades para realizar actividades cotidianas y afectaciones en la salud física y emocional.

Ante esta situación, surge una pregunta frecuente: ¿es posible que una EPS cubra una abdominoplastia en Colombia? Aunque este procedimiento suele relacionarse con fines estéticos, existen circunstancias en las que puede tener una finalidad reconstructiva o funcional y, por tanto, ser evaluado para su financiación por el sistema de salud.

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La Corte Constitucional ha señalado que las entidades de salud no pueden clasificar automáticamente una cirugía plástica como estética sin estudiar las condiciones particulares del paciente. La valoración debe tener en cuenta sus necesidades médicas y las consecuencias que tendría no realizar el procedimiento.



¿Cuáles son los requisitos para solicitar una abdominoplastia por la EPS?

No existe una lista única de condiciones que garantice la autorización de esta cirugía para todos los pacientes. Sin embargo, hay varios aspectos que deben tenerse en cuenta al solicitarla:

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Orden médica: debe existir una valoración profesional que determine si la intervención es necesaria. La recomendación del médico tratante es fundamental para sustentar la solicitud.

Exceso de piel después de una pérdida considerable de peso: los sobrantes cutáneos pueden ser una de las razones para evaluar el procedimiento, especialmente cuando generan consecuencias en la salud.

Afectaciones físicas o funcionales: es importante que se identifiquen problemas asociados al exceso de piel, como dificultades para realizar actividades cotidianas u otras complicaciones que comprometan el bienestar del paciente.

Afectaciones psicológicas: también pueden valorarse las consecuencias emocionales y mentales relacionadas con esta condición, siempre que estén debidamente identificadas por profesionales de salud.

Estos elementos no significan que cualquier persona que haya bajado mucho de peso pueda exigir una abdominoplastia. La decisión depende de un diagnóstico integral que permita establecer si la cirugía busca atender una necesidad de salud o si su finalidad es exclusivamente modificar la apariencia del abdomen.

¿En qué casos la EPS puede negar la abdominoplastia?

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Las cirugías plásticas realizadas exclusivamente para embellecer o modificar la apariencia física están excluidas del Plan de Beneficios en Salud. Por eso, si una persona solicita una abdominoplastia únicamente porque desea tener un abdomen más plano, no significa que la EPS esté obligada a pagarla.

La situación cambia cuando existen razones médicas que justifican la intervención. La Sentencia SU-239 de 2024 de la Corte Constitucional reiteró que los procedimientos plásticos pueden tener una finalidad funcional o reconstructiva y que su naturaleza debe analizarse según las condiciones particulares de cada paciente.

La Corte también estableció que, cuando se solicita un procedimiento que normalmente está excluido por razones estéticas, deben examinarse aspectos como la afectación de la salud, la necesidad de la intervención, la existencia de alternativas y la orden del médico tratante.

Por eso, una EPS no debería rechazar una solicitud únicamente porque el procedimiento se denomine cirugía plástica o tenga un resultado estético. Debe estudiar la historia clínica y determinar, con criterios médicos, si existe una necesidad funcional o reconstructiva que justifique su realización.