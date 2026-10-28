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La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / El truquito para que tu EPS te realice una abdominoplastia; Corte Constitucional aprueba

El truquito para que tu EPS te realice una abdominoplastia; Corte Constitucional aprueba

Si estás considerando este procedimiento o te lo negaron argumentando razones estéticas, debes saber que la jurisprudencia en Colombia establece condiciones claras para su financiamiento.

¿Procedimiento estético o de salud? La regla de la Corte Constitucional para autorizar la abdominoplastia por EPS
¿Procedimiento estético o de salud? La regla de la Corte Constitucional para autorizar la abdominoplastia por EPS
Foto: creada con ChatGPT
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

En Colombia, la discusión sobre la cobertura de procedimientos plásticos por parte del sistema de salud genera frecuentes dudas entre los usuarios.

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Si alguna vez te has preguntado si tu Entidad Promotora de Salud (EPS) tiene la obligación de financiar una cirugía de remodelación abdominal, la respuesta jurídica es clara: sí existe una obligación legal en escenarios específicos.

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Las EPS están obligadas a financiar determinados procedimientos estéticos, siempre y cuando estos se realicen bajo una finalidad reconstructiva o funcional.

Para acceder a la cobertura, es indispensable contar con una valoración médica especial y un diagnóstico integral del paciente, según las directrices establecidas por la Corte Constitucional.

¿Cuándo la EPS está obligada a autorizar una abdominoplastia en Colombia?

Para comprender cuándo una intervención de este tipo deja de ser considerada un asunto cosmético y se transforma en un derecho de salud, debes prestar atención a los pronunciamientos de las altas cortes.

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En el país, la abdominoplastia entra a considerarse legalmente como una cirugía estética o plástica funcional.

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Sobre esta intervención existe una aclaración jurisprudencial clave fijada en la Sentencia T-152 de 2026, la cual determinó de forma explícita que las EPS no pueden negar cirugías plásticas reconstructivas basándose únicamente en que el procedimiento tenga un fin o resultado estético.

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El fundamento de esta decisión radica en la protección integral de la persona. La Corte Constitucional reconoce que el exceso de piel y las secuelas físicas o psicológicas que este desencadena no corresponden a un asunto meramente superficial o de embellecimiento.

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Al contrario, en diversos casos estas secuelas comprometen la salud integral del usuario, representando un obstáculo real para que continúe su vida diaria con normalidad.

Por esta razón, la autorización del procedimiento busca amparar directamente el derecho a la salud y la dignidad humana.

¿Cuáles son los requisitos y sentencias de la Corte Constitucional sobre este procedimiento?

Para que la EPS proceda a autorizar y financiar una abdominoplastia, es obligatorio que se cumplan de manera rigurosa una serie de condiciones médicas e individuales. Entre los requisitos centrales fijados para sustentar la solicitud se encuentran los siguientes:

  • Existencia de una orden médica: Contar con la prescripción formal expedida por el profesional tratante.
  • Secuelas de pérdida masiva de peso: Presencia de sobrantes cutáneos derivados de una reducción drástica de peso.
  • Afectación de la salud funcional y física: Complicaciones corporales o limitaciones físicas generadas por el exceso de piel.
  • Impacto grave en la salud mental y social: Alteraciones comprobables en el bienestar emocional, psíquico o en la interacción social del paciente.

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Adicionalmente, la Sentencia T-101-23 de la Corte Constitucional señala que las cirugías estéticas funcionales pueden ser solicitadas por los usuarios a sus respectivas EPS cuando exista la orden médica que así lo requiera.

Este fallo enfatiza que las entidades de salud no pueden negar la prestación de estos servicios argumentando que están excluidos del Plan de Beneficios de Salud (PBS).

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La única forma en que una EPS puede denegar legalmente el servicio es demostrando, mediante conceptos médicos científicos en el estudio del caso concreto, que el procedimiento solicitado tiene fines exclusivos de embellecimiento y no funcionales, reconstructivos o de bienestar emocional, psíquico y social.

Por lo tanto, si presentas secuelas por pérdida masiva de peso o afectaciones funcionales comprobadas, el análisis de tu solicitud debe realizarse bajo un diagnóstico médico integral que evalúe todas estas dimensiones.

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