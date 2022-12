Niño saltó un muro de un cementerio para buscar una pelota y desapareció

La desaparición de un niño de tan solo 16 años de edad tiene conmocionada a toda la comunidad en San Carlos provincia de Mendoza, en Argentina, luego de que el menor ingresara a un cementerio para buscar una pelota y nunca más se supiera de su paradero.

Lo que informaron las autoridades es que los hechos ocurrieron el pasado 23 de diciembre en el cementerio Eugenio Bustos.

El menor se encontraba jugando con sus amigos a las afueras del camposanto, cuando de repente la pelota cayó al interior y él decidió saltar el muro de ocho metros para rescatarla, sin embargo, una vez cruzó la pared nunca más se supo de él.

Los amiguitos del menor fueron quienes dieron aviso a los familiares y posteriormente a las autoridades, quienes comenzaron una intensa búsqueda del niño a quien apodan 'Chucky'. Según los pequeños, del otro lado del muro se escucharon algunos gritos y luego no se supo que pasó.

Lo que se sabe es que en el momento de la desaparición en el cementerio no hay un vigilante, por lo que no se sabe que pudo haber sucedido detrás de la pared.

Hasta el momento no se ha logrado dar con el paradero del menor por lo que la Fiscalía de ese país abrió una investigación para saber qué fue lo que sucedió.

Este caso ha causado un gran revuelo no solo en Argentina sino que a nivel mundial, pues algunas personas aseguran que el menor de edad pudo haber sido raptado por un alma en pena que ronda el cementerio o alguna persona lo puede llegar a tener secuestrado, mientras que otros internautas opinan que todo se puede tratar de una broma de muy mal gusto por parte de los pequeños a las autoridades.

