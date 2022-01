Nuevo detalle sobre niño que murió calcinado en Ciudad Bolívar; estaba encerrado

Aún no se han podido establecer las causas del incendio que se presentó este domingo 30 de enero en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, hecho en el que murió calcinado un niño de 9 años y más de una docena de casas totalmente destruidas.

Algunos damnificados cuentan que el menor de edad que murió se encontraba solo en su casa y estaba encerrado, por lo que fue imposible que los vecinos lo pudieran sacar.

Publicidad

Así mismo ellos destacan que el niño alcanzó a gritar varias veces para que lo salvaran pero fue imposible y minutos más tarde los bomberos lo encontraron calcinado debajo de su cama.

Uno de los afectados en el incendio dijo: "El niño pidió ayuda, pero cuando los bomberos llegaron ellos tenían que entrar enseguida, no esperar nada. Cuando miró que ya no había oportunidad para salvar más vidas nos dijeron que no podíamos entrar, pero nos dijeron que el niño ya pailas".

Publicidad

Las personas del lugar dicen que "El panorama en este sector es desolador, las llamas consumieron más de una docena de casas en su totalidad; de hecho, ingresamos a varias viviendas y todo quedó totalmente carbonizado y hay otras en las que ni siquiera se puede pasar, porque se siguen cayendo partes de los techos que estaban hechos de latas".

Por este motivo los damnificados le piden ayuda a la Alcaldía de Bogotá y a la de Soacha para que les den alimentos y a poder reubicarse.

Publicidad

Otra persona de la zona y quien perdió todo dijo: "Mi casita se quemó. Necesitamos que nos ayuden, que hagan algo con nosotros porque quedamos en el aire".

El líder de la comunidad, Richi, cuenta que el fuego comenzó de un momento a otro y no dio tiempo de nada.