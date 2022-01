Conductor de InDriver denunciado por un concejal ya recaudó más de $40 millones tras la multa

Durante este fin de semana se hizo viral en todas las redes sociales un video en el que se observa que un concejal de Manizales, al parecer le tendió una trampa a un conductor de InDriver identificado como Carlos Jaime Gutiérrez, al momento de pedirle el servicio por medio de la plataforma digital.

En la filmación se observa que mientras se acercan a un puesto de control policial el chofer le dice al concejal: "¿Usted me puede colaborar ahí?", a lo que el concejal le responde: "sí claro, yo le colaboro diciéndole que usted está prestando un servicio ilegal. Eso no está permitido en Colombia y menos en Manizales; aquí se respeta esta ciudad, mi amigo".

El concejal es Julián Osorio quien representa a los taxistas de la ciudad y considera que es un transporte ilegal, por lo que le pidió a las autoridades competentes que le inmovilizaran el carro al hombre.

Vamos a dar RT sin descanso. pic.twitter.com/znNM2cUWn3 — WILSON SUAZA. (@Wilson_Suaza_) January 29, 2022

Carlos Jaime Gutiérrez horas más tarde y ya en la ciudad de Bogotá , grabó un video que subió a internet pidiendo la solidaridad de todos los colombianos para poder pagar la multa de 800 mil pesos y sacar su carro, situación que tocó el corazón de muchos y hasta el momento ha logrado recaudar más de 48 millones de pesos.

Acá está el vídeo que me envió don Carlos, ojo pues que no vaya a ser solo ruido lo de la ayuda. pic.twitter.com/twQ3GUMEfD — Velandia (@VelandiaZuluaga) January 29, 2022

Por su parte, el político y representante de los taxistas, Julián Osorio, ofreció disculpas públicas al señor Carlos y aclaró que no lo debió haber sometido al escarnio en las redes con el video que grabó.

"No puede ser que hoy estemos viviendo este mundo al revés, porque Don Carlos a quien le pido excusas públicas porque tal vez no era la forma de someterlo al escarnio público; sin embargo, él estaba cometiendo un acto que no está permitido en nuestro país y si no está permitido pues la ley lo prohíbe y nosotros lo que estábamos haciendo era denunciando como lo dice la normatividad", dijo el concejal.

Así mismo, Julián Osorio denunció públicamente que tanto él como su familia han estado recibiendo amenazas: "no puede ser que en un país que dicen que todos los políticos son corruptos y que deben velar por la legalidad, cuando lo hacemos estemos siendo satanizados tanto yo como mi familia y hasta recibiendo amenazas…Esto no lo podemos permitir".

Carlos Jaime Gutiérrez ha comentado que varias empresas en Bogotá se han contactado con él para ofrecerle trabajo y que dejará de prestar el servicio de transportes de manera ilegal.

