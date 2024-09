Papá de Maryan Gómez habla del fallecimiento: “Mi niña se me salió de las manos”

La inesperada muerte de Maryan Gómez, ex participante del reality Desafío The Box 2023 de Caracol TV, sigue generando conmoción en Colombia. La joven atleta de 29 años falleció el 31 de agosto, inicialmente por complicaciones pulmonares, pero nuevas versiones sugieren una posible sobredosis, lo que ha desatado una ola de especulaciones en redes sociales y medios de comunicación.



Durante su participación en el progama Desafío The Box Maryan Gómez se destacó por su fortaleza física y carisma.

Su muerte, inicialmente atribuida a una complicación pulmonar, ha levantado sospechas de una posible sobredosis.

Su padre adoptivo, Iván Gómez Díaz, compartió momentos conmovedores de los últimos días de su hija.

Maryan Gómez se destacó en el Desafío, un reality que lleva más de dos décadas siendo un referente en la televisión colombiana. Las pruebas físicas extremas y la convivencia complicada hicieron que Maryan ganara el cariño y la admiración de los espectadores por su fuerza y determinación.

Sin embargo, su trágico fallecimiento ha dejado muchas preguntas sin respuesta. La reciente declaración de Aleja Martínez, ganadora de la última edición del Desafío, reveló que Maryan no tuvo un entierro formal, lo que aumentó el misterio en torno a su muerte.

Foto: Intagram: @maryangomez_g

¿Qué dijo el papá de Maryan Gómez sobre su muerte?

El padre adoptivo de Maryan, Iván Gómez Díaz, rompió el silencio en una entrevista con el programa La Red de Caracol Tv. Visiblemente afectado, relató los momentos desgarradores que vivió en los días previos a la muerte de su hija. Entre lágrimas, Iván confesó que sentía que su hija "se le salió de las manos", lo que reflejaba el dolor y la impotencia que lo invadían.

Me llamaron y me dijeron que Maryan no quería que yo fuera, que no quería que la viera. Fue desesperante para mí. Decidí ir de todas maneras, pero cuando llegué a Suba, donde estaba ella, me informaron que ya la estaban llevando a la clínica Corpas Iván Gómez, papá de Maryan

Ya en la clínica, Iván describió el estado en que encontró a su hija. "Vi a mi bebecita en una silla, muy desmejorada, no era la misma muchacha fuerte, alegre y feliz. Me evitaba, no quería verme, pero me miró como diciéndome: 'Papá, tú tenías razón'", recordó con profundo dolor.

Maryam Gómez, exparticipante de El Desafío Foto: Instagram @maryangomez_g

La madrugada del 1 de septiembre, Iván recibió una llamada desesperada de la clínica. Al llegar, encontró a su hija sin vida. "Corrí el pelo de mi niña y vi que ya no estaba. No quiero acordarme de eso", relató entre sollozos.

La muerte de Maryan Gómez sigue generando muchas dudas. Aunque se desconoce con exactitud lo que ocurrió en sus últimos días, lo que es indiscutible es el dolor de una familia que ha perdido a una hija en circunstancias trágicas.