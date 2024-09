Maryan Gómez murió de una sobredosis, no de una enfermedad: Gema del Desafío 2023

El sorpresivo fallecimiento de la joven Maryan Gómez, de 29 años y exparticipante del Desafío 2023, genera gran conmoción en el país por la pérdida de la mujer que se destacó por su físico, carácter y gran talento para el deporte.

Y aunque hay varias hipótesis sobre las causas que provocaron la pérdida de la mujer, hay una que llama bastante la atención y tiene que ver con el pronunciamiento de la exparticipante Gema, quien en entrevista con La Kalle aseguró que hubo "sobredosis y abandono".

Maryan Gómez, oriunda de Villavicencio, se dio a conocer en Colombia por su destacada participación en El Desafío The Box 2023, reality de Caracol Televisión en el que construyó una sólida amistad con varios compañeros de su equipo Beta y de todo el programa, quienes hoy lamentan su fallecimiento.

La noticia se dio a conocer este fin de semana cuando se confirmó que la exparticipante perdió la vida sobre las 11:00 p.m del sábado 31 de agosto en un hospital de Bogotá, por una presunta complicación de salud que estaría relacionada con sus vías respiratorias.

"Maryam murió de sobredosis y no de una enfermedad"

Sin embargo, tras conocerse la pérdida de la exparticipante del Desafío 2023 salieron a la luz varias especulaciones sobre las causas de sus deceso y que no hablan propiamente de una enfermedad, como se dijo en un principio.

Una de las versiones la dio Gema, exparticipante del Desafío The Box 2023 y excompañera y amiga de Maryan; la mujer habló en el programa El Klub de La Kalle y expresó no solo su dolor sino además su indignación por el "abandono" que asegura que vivió su excompañera.

Pues Gema no tuvo problema en pedir que no se minimizara el fallecimiento de Maryan y que no se tratara como una enfermedad ya que su amiga no tenía problemas de salud graves.

"Maryan no murió de ninguna enfermedad pulmonar sino de una sobredosis y del abandono que vivió" expresó Gema en entrevista con La Kalle.