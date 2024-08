Hincha de Millonarios contó la verdad de cómo adquirió bacteria en Piscina: "No lo hice"

Lavida de Javier Acosta, el hincha de Millonarios, se apagó en la tarde de este viernes 30 de agostocuando, después de una intensa lucha por su vida, fue sometido a la eutanasia tras no haber más esperanzas médicas para mejorarle su calidad de vida.

El caso del joven se dio a conocer esta semana luego de una transmisión en vivo en la que contó que hace nueve años tuvo un accidente de tránsito en el que quedó en silla de ruedascuando viajaba en su moto desde Tuluá a Bogotá; posteriormente, hace cuatro años adquirió una bacteria luego de ingresar a una piscina en Melgar.

En su transmisión en vivo el joven informó que además de estas dos situaciones de salud, recientemente le confirmaron que tiene cáncer en la sangre y que en medio de un nuevo procedimiento se corría el riesgo de tener que amputarle las extremidades, llevándolo a quedar en un estado dependiente de terceros.

Por eso Javier Acosta decidió solicitar la eutanasia ya que no soportaba los dolores y no quería exponerse a amputaciones que tampoco garantizaban el fin de sus enfermedades.

Publicidad

Luego de conocerse su historia a nivel nacional e internacional Javier Acosta ofreció una entrevista a Noticias Caracol en la que contó en detalle su vida y cómo su situación de salud le dio un giro hace 9 años.

Javier Acosta recibió la eutanasia al medio día de este viernes 30 de agosto / FOTO: Tomada de Facebook

¿Cómo adquirió la bacteria Javier Acosta en piscina de Melgar?

Publicidad

Tres días antes de su procedimiento de eutanasia el hincha de Millonarios narró en el noticiero que en medio de un viaje a Tuluá para ver jugar a su equipo del alma sufrió un grave accidente en su moto cuando un bus le pasó por encima y lo dejó inválido.

El hombre aceptó su destino con resiliencia y aprendió a vivir con su condición en la que logró estudiar, trabajar y hasta aprender a manejar su carro que adaptó a su condición.

Pero la dicha acabó hace cuatro años cuandoen un viaje a Melgar adquirió una bacteria que se evidenció en su glúteo izquierdopocos días después de ese paseo del que reconoció quesu primer error estuvo en no acatar las recomendaciones que hacen en las piscinas, como juagarse después de salir.

"Lastimosamente uno no se da cuenta. Por eso le dicen a uno: 'Cuándo vayas a piscina báñate bien con jabón, sécate y cámbiate de ropa'", expresó Javier al detallar que la bacteria habría ingresado a su cuerpo por no bañarse bien después de salir del agua.

Publicidad

"Yo lo que hice fue salir de la piscina, me cambié y me regresé a Bogotá", narró, recordando que no se echó jabón e insinuando que por eso le quedó infección en el cuerpo.

El hincha de Millonarios agregó que "lo hice sin contar que en el regreso a Bogotá, como no me realicé el aseo y la asepsia adecuada, me quedó una bacteria en el glúteo izquierdo y esa bacteria me llegó al hueso y me creó osteomielitis que es como un hermanito del cáncer.

Javier Acosta /FOTO: Facebook

Publicidad

¿Cómo actuó la bacteria en Javier Acosta?

La narración del hombre dice que el daño inició en el glúteo izquierdo al que tuvieron que hacerle raspados de piel e injertos, pero cuando pensaron que ya la habían contenido, se le pasó al glúteo derecho sin que se dieran cuenta a tiempo porque los exámenes salían bien.

"Como no nos dimos cuenta la bacteria cogió más fuerza entonces comenzó a avanzar y comenzaron las hospitalizaciones este año cuando en el segundo injerto de piel el glúteo lo rechazó", contó Javier, quien dijo que el 2 de agosto tuvo que acudir nuevamente a la clínica ya que presentó fiebre y esto era síntoma de alarma.

El joven tomó con tranquilidad la situación hasta que comenzó a evidenciar que, según él, los médicos comenzaron a comportarse de forma sospechosa con él y optó por "presionar a un médico".

Publicidad

"Lo presioné para que me contara porque no me querían decir nada y me trataban como suave, como diciendo 'cómo le decimos al chico'", ante lo que tras su insistencia le contaron el diagnóstico de cáncer

"Me dijeron que me iban a hacer un tratamiento mas o menos de un año y medio, pero que si no funcionaba en un mes y medio iban a amputarme la pierna derecha y que si seguía agresiva la bacteria en la izquierda, me la amputaban también, y lo mismo con los brazos... Yo preferí la eutanasia porque el sufrimiento de 9 años en silla de ruedas fue un sufrimiento muy grande; no quise ni imaginarme mi vida sin extremidades en una cama y viendo a mi hija privarse de la posibilidad de una infancia, una niñez y una juventud", dijo Javier Acosta tres días antes de su fallecimiento que se dio este viernes 30 de agosto.

Publicidad

Puedes ver: Así fue el procedimiento de eutanasia a Javier Acosta