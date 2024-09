Emotivo adiós de Carballo a Maryan Gómez del Desafío: "Algo me decía que no estabas bien"

La muerte de Maryan Gómez, quien fue una de las participantes más queridas del Desafío The Box 2023, ha dejado una profunda tristeza en el mundo del entretenimiento y el deporte en Colombia. A sus 29 años, Maryan falleció en Bogotá el 31 de agosto debido a complicaciones pulmonares, dejando un vacío en quienes la conocieron y admiraron. Su partida no solo conmocionó a sus seguidores, sino también a sus compañeros del reality, quienes han expresado su dolor a través de emotivos mensajes en redes sociales.

Entre los numerosos mensajes de despedida, uno de los más conmovedores fue el de Jorge Luis Carballo, exparticipante del Desafío 2022 y amigo cercano de Maryan Gómez. A través de sus redes sociales, Carballo compartió una historia en su cuenta oficial de Instagram, donde reveló parte de la última conversación que sostuvo con Maryan.

En el intercambio, Carballo le preguntaba a Maryan por qué estaba tan "perdida", a lo que ella respondió que había estado un poco enferma, seguido del intercambio de un par de audios; al publicar el pantallazo de su última conversación con Maryan, el marchistas agregó un mensaje de despedida que dejó a muchos con el corazón encogido, pues Carballo intuyó que algo no estaba bien con su amiga.

El conmovedor mensaje de Carballo para

Maryan Gómez

En su mensaje, Carballo expresó: "Tan solo hace unas horas algo me decía que no estabas bien y pregunté por ti... horas después te me vas así. Prometí que te iría a ver hoy, pero no pensé que tendría que verte de esta manera". Estas palabras, llenas de dolor y tristeza, reflejan la conexión profunda que ambos compartían, y cómo la noticia de la muerte de Maryan ha impactado profundamente a Carballo.

Carballo continuó su mensaje con un emotivo tributo a Maryan Gómez, lamentando que ella pudiera haberse ido pensando que no importaba para nadie, pero recordándole que él siempre estuvo ahí para ella.

"Se me parte el alma al pensar que te fuiste pensando que no importabas para nadie, pero sabes que siempre estuve ahí. Te voy a extrañar tanto, la gente nunca mereció tu corazón tan grande", escribió el deportista. Estas palabras han resonado entre los seguidores de Maryan, quienes han recordado su bondad, disposición para ayudar y su inquebrantable espíritu de lucha.

El recuerdo que Carballo tendrá de Maryan Gómez

Carballo también recordó cómo Maryan siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás, algo que muchos de sus compañeros y amigos han destacado tras su partida. "Me quedo con el recuerdo de que siempre estabas para quien te necesitara, dispuesta a ayudar. Te veo en otra vida, donde encontrarás todo el amor que el mundo te negó", concluyó Carballo, dejando un mensaje de esperanza para su amiga, que ahora descansa en paz.

La despedida de Carballo a Maryan Gómez ha sido un reflejo del impacto que ella dejó en la vida de quienes la conocieron. A pesar de su corta vida, Maryan se convirtió en un símbolo de fortaleza y bondad, y su recuerdo vivirá en aquellos que la amaron y admiraron. Su participación en el Desafío The Box 2023 no solo la llevó a la fama, sino que también le permitió compartir su luz con el mundo, una luz que, aunque se ha apagado, seguirá brillando en los corazones de sus seres queridos.

