La última vez que Carballo hizo sonreír a Maryan Gómez, del Desafío; le regaló flores

Lainesperada muerte de Maryan Gómez, una de las participantes más queridas del Desafío The Box 2023, ha dejado un profundo vacío en el mundo del entretenimiento y el deporte en Colombia. A sus 29 años, Maryan falleció el 31 de agosto en Bogotá, tras sufrir complicaciones pulmonares. Su partida no solo afectó a sus seguidores, sino también a sus compañeros del reality, entre ellos Jorge Luis Carballo, quien ha compartido algunos de los recuerdos más conmovedores de su amistad con Maryan.

Jorge Luis Carballo, exparticipante del Desafío 2022 y amigo cercano de Maryan Gómez, ha sido uno de los más afectados por su muerte. A través de su cuenta de Instagram, Carballo compartió un video que capturó uno de los últimos momentos en los que logró hacer sonreír a Maryan.

En el video, se puede ver a Carballo entregándole un ramo de flores a Maryan, quien, visiblemente emocionada, recibe el regalo con una gran sonrisa. La escena muestra a Maryan abrazando las flores, llevándolas a su rostro y agradeciendo con la alegría que la caracterizaba.

Las últimas flores que Jorge Luis Carballo le dio a Maryan Gómez

Al publicar el video, Carballo escribió un mensaje que refleja el cariño y la tristeza que siente por la pérdida de su amiga: "Estas fueron las flores que pude darte en vida, y el amor que también te di. Lamento no haber podido llegar a tiempo para decirte, como siempre, que todo estaría bien". Estas palabras, llenas de amor y dolor, han resonado en los corazones de quienes siguen lamentando la partida de Maryan.

El mensaje de Carballo no terminó ahí. En otra historia de Instagram, el deportista recordó la profunda conexión que tenía con Maryan, expresando cómo ella siempre estuvo dispuesta a ayudar a los demás y cómo su bondad nunca fue completamente valorada por el mundo. "Vuela alto, mi reinita del crossfit. ¿Quién más que tú, que siempre me dijiste que era la persona más talentosa que conociste, podía entender que nunca estuviste sola? Me parte el alma no poder sacarte más sonrisas", escribió Carballo, en un tributo que dejó ver la tristeza que siente por no poder haber estado más cerca de Maryan en sus últimos días.

Jorge Luis Carballo reveló cual fue la última que le regaló flores y la última conversación que tuvo con la exparticipante del Desafío Maryan Gómez, quien falleció este sábado. pic.twitter.com/SCOZL4SdlV — La Kalle 96.9 FM (@LaKalle) September 1, 2024

Estas palabras han sido un reflejo del impacto que Maryan dejó en la vida de quienes la conocieron. A pesar de su corta vida, Maryan Gómez se convirtió en un símbolo de fortaleza, bondad y resiliencia, y su recuerdo vivirá en aquellos que la amaron y admiraron.

Fans envían mensajes de condolencia a Maryan Gómez

La partida de Maryan Gómez ha dejado un vacío difícil de llenar, pero su legado sigue vivo en los corazones de quienes la conocieron. Su participación en el Desafío The Box 2023 no solo la llevó a la fama, sino que también le permitió compartir su luz con el mundo. La historia que Carballo compartió, de la última vez que logró hacerla sonreír con un ramo de flores, es un recordatorio de la alegría y el amor que Maryan irradiaba, y de cómo tocó la vida de quienes la rodeaban.

