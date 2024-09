Exparticipante del Desafío revela último chat con Maryan Gómez

La familia del Desafío y de Caracol Televisión no salen del asombro tras conocerse la noticia del fallecimiento de una exparticipante del reality. Se trata de Maryan Gómez, quien participó en la edición del 'Desafío The Box 2023'.

De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, la joven de tan solo 29 años falleció el pasado sábado 31 de agosto, sobre las 11 de la noche en un centro asistencia en Bogotá.

Según se dijo, la causa del deceso fue una complicación pulmonar, la cual no pudo ser controlada por el personal de salud, quienes a pesar de hacer todos los intentos no pudieron evitar que la mujer partiera de este mundo.

Este hecho tiene conmocionados a sus familiares y amigos, quienes la empezaron a recordar a través de las redes sociales. Uno de sus más cercanos amigos fue el también participante de esa edición del Desafío, Carballo, quien dentro de la competencia fue su mano derecha.

Carballo, consternado por la noticia, subió a sus redes sociales dos publicaciones, una en la que se ve como le lleva flores a Maryan, indicando que siempre disfrutó de su compañía en vida. Pero la publicación que más atención se ha llevado fue la revelación de su última conversación.

En ella se ve como Carballo le escribe a Maryan, indicándole que se acordó de ella y que está "como perdida", a lo que ella le contesta que estuvo "un poco enferma", seguidos de un intercambio de notas de voz. Una conversación normal pero que estaba acompañada de un sentido mensaje.

"Tan solo hace unas horas algo me decía que no estabas bien y pregunté por ti… Horas después te me vas así. Prometí que te iría a ver hoy, pero no pensé que sería de esta manera. Se me parte el alma al pensar que te fuiste creyendo que no importabas para nadie, pero sabes que siempre solo yo te escuché y estuve ahí. Te voy a extrañar tanto. La gente nunca mereció tu corazón tan grande", dejando muchas dudas acerca de la situación afectiva de la participante.

