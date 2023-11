Pico y placa en Bogotá: así aplica la medida del 27 de noviembre al 1 de diciembre

Inicia una nueva semana en Colombia y con ella llega una vez más las restricciones de pico y placa que aplican en la capital del país. Para los residentes y visitantes de Bogotá, es importante estar al tanto de las restricciones de circulación que estarán vigentes durante esta semana del 27 de noviembre al 1 de diciembre.

En Bogotá, la medida de Pico y Placa se aplica para reducir la congestión vehicular y mejorar la movilidad en la ciudad. Durante esta semana, la restricción se mantendrá en vigor de 6 a. m. a 9 p. m., y se basará en la terminación de las placas de los vehículos. A continuación, te presentamos cómo se distribuirá el Pico y Placa en Bogotá para los próximos días:

Lunes 27 de noviembre: La restricción aplica para vehículos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 o 0.

Martes 28 de noviembre: La restricción aplica para vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 o 5.

Miércoles 29 de noviembre: La restricción aplica para vehículos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 o 0.

Jueves 30: Nuevamente, la restricción aplica para vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 o 5.

Viernes 1 de diciembre: La restricción aplica para vehículos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 o 0.

Sábado 11 y domingo 12 de noviembre: Durante el fin de semana, no aplica el Pico y Placa en la ciudad.

Pico y Placa para taxis:

En el caso de los taxis, esta semana la medida funcionará a partir de las 5:30 a. m. hasta las 9 p. m., y aplicará de la siguiente manera:

Placas terminadas en 3-4: no podrán circular el lunes 27.

Placas terminadas en 5-6: no podrán circular el martes 28.

Placas terminadas en 7-8: no podrán circular el miércoles 29.

Placas terminadas en 9-0: no podrán circular el jueves 30.

Placas terminadas en 1-2: no podrán circular el viernes 1.

Las multas por incumplimiento

De acuerdo con las autoridades, la infracción por incumplir la restricción de pico y placa es la C.14 que tiene un valor de 15 salarios mínimos legales vigentes, es decir, $580.000; además, esta infracción implica la inmovilización del vehículo.

Recuerda revisar tu placa y programar tus desplazamientos de acuerdo con estas restricciones para garantizar un viaje más tranquilo y sin contratiempos!

