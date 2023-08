Pico y Placa en Bogotá: del 28 de agosto al primero de septiembre

Arranca una nueva semana y la medida de Pico y placa se mantiene en la ciudad de Bogotá con restricciones para varios vehículos que no podrán circular durante todo el día.

Pues las autoridades podrán imponer altas multas a los conductores que infrinjan esta restricción con sanciones económicas de $522.900 y la inmovilización del vehículo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate de las noticias más importantes. Lo mejor del humor, farándula y artistas en un solo lugar:👉🏻 bit.ly/44MSD4a

Por eso para evitar que te confundas aquí te recordamos las placas que no podrán circular durante esta semana en las calles de Bogotá. Además, te aclaramos el horario en que aplica la medida.

Publicidad

Semana del 28 de agosto al primero de septiembre



Lunes 28 (agosto): La restricción aplica para placas terminadas en 1-2-3-4-5

La restricción aplica para placas terminadas en Martes 29 (agosto): La restricción aplica para placas terminadas en 6-7-8-9-0

La restricción aplica para placas terminadas en Miércoles 30 (agosto): La restricción aplica para placas terminadas en 1-2-3-4-5

La restricción aplica para placas terminadas en Jueves 31(agosto): La restricción aplica para placas terminadas en 6-7-8-9-0

La restricción aplica para placas terminadas en Viernes 1 (septiembre): La restricción aplica para placas terminadas en 6-7-8-9-0

La prohibición de circulación para los vehículos particulares que tienen Pico y placa arranca a las 6:00 a.m. y finaliza hasta las 9:00 p.m, para carros particulares; además los taxi que tienen restricción no podrán mover sus carros entre las 5:00 a.m. y las 9:00 p.m.

Pico y placa taxis en Bogotá,

Semana del 28 de agosto al primero de septiembre

Lunes 28 (agosto): La restricción aplica para placas terminadas en 7 - 8

La restricción aplica para placas terminadas en Martes 29 (agosto): La restricción aplica para placas terminadas en 9 - 0

La restricción aplica para placas terminadas en Miércoles 30 (agosto): La restricción aplica para placas terminadas en 1 - 2

La restricción aplica para placas terminadas en Jueves 31(agosto): La restricción aplica para placas terminadas en 3 - 4

La restricción aplica para placas terminadas en Viernes 1 (septiembre): La restricción aplica para placas terminadas en 5 - 6

La restricción aplica para placas terminadas en Sábado 2 (septiembre): La restricción aplica para placas terminadas en 7 - 8

La restricción aplica para placas terminadas en Domingo 3 (septiembre): NO APLICA

Te puede interesar: Presentadoras se besan en pleno reality Re-Tóxicos