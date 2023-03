Reconocida empresa pone crueles penitencias a sus empleados por no llegar a la meta

En el area laboral están impuestas ciertas reglas o normas que implican directamente a los trabajadores y deben ser cumplidas para el buen funcionamiento al margen de la ley, sin embargo, existen organizaciones que no tienen límites sobre este tipo de situaciones, incluso llegan a extremos inhumanos de maltrato laboral, y diferentes tipos de acoso.

El reconocido call center, es una empresa que se dedica a la atención al cliente, comúnmente suelen ofrecer empleo a personas jóvenes quienes aún no han tenido experiencia en algún campo laboral pero pueden tener conocimiento en otro idioma ya que ese es su público principal, además ofrece una gran facilidad de ser parte de su equipo, comúnmente piden ser recomendados para la recolección de trabajadores.

A pesar del sin fin de rumores que se han presentado hacia la compañía, muchas personas lo han visto como una oportunidad en la que tendrán una retribución económica y de paso obtener la experiencia que es requisito en otros lugares; sin embargo, la más reciente polémica se dio luego de que fuera publicada en redes sociales una fotografía en la que se ven varios trabajadores ejerciendo su labor, pero sentados en el suelo.

La joven Alejandra Evans comentó: "Momentos que me mantienen humilde, trabajé en un call center donde si no vendías te quitaban las sillas y hasta que vendieras te la regresaban", haciendo referencia a su experiencia personal, pues al parecer los jefes decomisaban las sillas si los vendedores no llegaban a la meta, ya que la incomodidad sería un incentivo para que cumplieran con su deber en el menor tiempo, y solo así, poder recuperar sus sillas.

Luego de esto, muchos usuarios respondieron y anexaron sus anécdotas en las que confirmaron haber presenciado o experimentado trabajar desde el suelo, además indicaron que les ponían castigos peores, en los que los ridiculizaban y humillaban públicamente.

@RegCivil_Chile tiene a sus trabajadores del call center trabajando desde las 08:30 hasta 20:30 hrs! Sin ningún protocolo para los trabajadores! Basta de abuso, pónganse las pilas! O les da lo mismo porque es un call center externo? @prensaopal @hectormorals @alinekuppenheim — Alita de 🐥 (@Lapatipela) March 19, 2020

