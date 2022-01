Resultados de las loterías de Santander, Risaralda y Medellín hoy viernes 28 de enero

Como es costumbre, hoy te entregamos los resultados de las loterías para que revises los números y conozcas si eres uno de los ganadores.

Hoy 28 de enero se jugaron las loterías de Medellín, Santander y Risaralda. Estos son los resultados de estas tres loterías, unas de las más importantes del país:

Lotería de Medellín:

2624 serie 207 (Sorteo 4611)

Premio Mayor: $9.000 Millones

Lotería de Santander:

3539 serie 242 (Sorteo 4846)

Premio Mayor: $7.200 Millones

Lotería de Risaralda:

5842 serie 164 (Sorteo 2728)

Premio Mayor: $1.400 Millones

Estos son los resultados del chance:

Dorado mañana

6631

Dorado Tarde

4741

Culona

6612

Astro sol

0636Libra

Astro Luna

2562Géminis

Pijao de oro

4405

Paisita día

9820

Paisita noche

5613

Chontico día

1353

Chontico noche

1665

Cafeterito tarde

7628

Cafeterito noche

9024

Sinuano día

6761

Sinuano noche

3956

Cash three día

470

Cash three noche

551

Play four día

5696

Play four noche

6020

Saman día

6398

Caribeña día

5509

Caribeña noche

1751

Motilón Tarde

1759

Motilón Noche

1005

Fantástica día

4716

Fantástica Noche

2855

Antioqueñita Día

4324

Antioqueñita Tarde

0254

Culona noche

2658