Sale a la luz supuesto VIDEO íntimo entre MALUMA y Ricky Martin

Según varios medios de comunicación, en redes sociales anda rondado un video de Maluma manteniendo prácticas sexuales con Ricky Martin.





Desde el año pasado, se han escuchado rumores en los que se asegura que el cantante paisa tiene una supuesta relación homosexual con el puertorriqueño. Ahora, dicen que hay una grabación en donde se ve a un hombre muy parecido a Maluma haciendo sexo oral a otro hombre que sería Ricky.



Ambos artistas han tenido que lidiar, desde hace meses, con rumores como estos desde el lanzamiento de su colaboración musical ‘vente Pa´Ca’.





Ante esto, Maluma dijo hace un tiempo a la revista People que no es gay y no tiene ninguna relación con Ricky Martin que, además, le encantan las mujeres.





Por su parte Ricky respondió a los chismes en el programa radial El Vacilón de la Gatita de Miami: "ese tema me da risa. Es ese 1% de personas que transmite mala energía y que, además, amenaza tu privacidad. Simplemente eran ganas de la prensa amarillista de hacer noticia de algo que era mentira".





Ante el video como tal no se han pronunciado, esperaremos su respuesta ante este señalamiento.