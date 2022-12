La COSOTA que enamoró al cantante Giovanny Ayala

Según el programa La Red del canal Caracol, el cantante de música popular Giovanny Ayala tiene una nueva y sensual novia.

Luciana Bautista es una modelo paisa que con sus sensuales curvas enamoró al cantante. Una imagen que publicó Giovanny dio a conocer que al intérprete de ‘De rodillas te pido’ y ‘Me va a pesar’ anda estrenando su amor.

Al parecer, al cantante le gustan las mujeres voluptuosas que presuman sus curvas. Según el presentador Carlos Giraldo, la pareja lleva un mes de relación y aunque ella reside en Medellín la pareja se ve muy bien.

Ella es Luciana Bautista.

Él mimso lo confirmó con el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram: "No soy todo lo que dicen, ni me alcanza el tiempo para tantas relaciones que me inventan pero les comparto que ahora me siento tranquilo y feliz con una persona que se encuentra a mi lado, en el comienzo de algo muy especial."

¡Qué viva el amor!