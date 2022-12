¡Así se RESCATA! Giovanny Ayala SALVÓ a una fanática en el mar

Una joven compartió en redes sociales una experiencia que prácticamente describe como al borde de la muerte, pero el cantautor Giovanny Ayala salió al rescate.

Maleja Angulo, una chica que pasa unos días de descanso en el archipiélago de San Andrés, quería realizar un tour para conocer las mantarrayas en las playas de la isla, pero al momento de abordar un bote se tropezó y por poco cae al agua.

Por suerte para ella a su lado estaba Giovanny Ayala, quien actuó de inmediato y con reflejos felinos la salvó de caer por la borda, según contó la joven a La Kalle.

“Es así cuando casi te matas en la lancha y Giovanny Ayala te salva la vida (…) En serio si el man no me agarra, no sé qué sería de mí”, escribió Maleja en una foto que compartió por redes sociales sobre el curioso episodio, que muestra la mejor cara de un artista con el sello de La Kalle.