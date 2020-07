Test: ¿Qué tan compatible eres con tu pareja en la cama?

Aunque no es lo más importante, el sexo sí es una parte fundamental en la vida de una pareja.

Tener una vida sexual activa y excitante todo el tiempo resulta ser un reto diario. A veces se comenten errores inconscientemente, ya que hacen parte de la personalidad de cada uno.

A continuación, te dejamos un test realizado por ‘Guardian’, el cual pretende darte la respuesta a qué tan compatible eres sexualmente con tu pareja.

¡Alista lápiz y papel y responde sinceramente a cada una de las siguientes preguntas!

- Tener sexo con tu pareja te hace sentir:

a. Excitado

b. Te da igual

c. Ansioso

- Cuando hablas de sentimientos con tu pareja, ustedes…

a. Son muy abiertos

b. Hablan, pero con gran esfuerzo

c. No hablan muy seguido de lo que sienten.

- Tu pareja y tu hablan de sexo…

a. Muy a menudo.

b. Solo cuando es necesario

c. Nunca

- El sexo con tu pareja es…

a. Muy satisfactorio

b. Bastante satisfactorio

c. Nada satisfactorio

- Estar desnudo frente a tu pareja te hace sentir…

a. Muy cómodo

b. Un poco incómodo

c. Totalmente incómodo

- Se besan, tocan, acarician…

a. Todo el tiempo

b. A veces

c. Rara vez

- Cuando hablan de su vida íntima…

a. Sabes que está satisfecho

b. Crees que está satisfecho, pero no estás seguro

c. No crees que esté satisfecho.

- Cuando discuten, tu pareja y tu pueden resolverlo…

a. Muy fácil

b. Depende de la discusión

c. No las resuelven.

- Si tu pareja quiere probar algo nuevo, tú…

a. Te interesas y hablas del tema

b. Te avergüenzas

c. Te preguntas qué crees que estés haciendo mal

- Cuando estás insatisfecho con algo del ámbito sexual, tu…

a. Se lo dices a tu pareja

b. Lo piensas antes de decirlo

c. Prefieres quedarte callado

- ¿Te imaginas teniendo sexo con otras personas?

a. Rara vez

b. A veces

c. Muchas veces

RESPUESTAS

Mayoría (a)

¡Son muy compatibles! Son una pareja con una vida sexual muy activa, sana y positiva. No tienen problema en decir lo que sienten, lo que te ayuda a sentirte más cómodo y cercano. La clave es mantener eso y aventarse a probar cosas nuevas, tanto en el sexo como en la cotidianidad.

Mayoría (b)

Estás satisfecho sexualmente la mayoría de las veces, pero parece que a veces también están un poco desconectados. Seguramente quisieras cambiar algunas cosas, pero no sabes cómo expresarlas por vergüenza a cómo pueda reaccionar la otra persona o por temor a herirlo. Podría ser útil que empieces a trabajar con tu pareja el diálogo. Si sientes que puedes necesitar la ayuda de un experto, no dudes en hacerlo.

Mayoría (c)

Tal parece que hay una distancia bastante grande entre tu pareja y tú tanto sexual como emocionalmente. No te sientes cómodo hablar de sexo con la otra persona y temes a que te digan que hay ciertas cosas que no disfruta en la cama contigo. Seguramente has tenido la idea que el sexo es algo que no se te da bien y el solo hecho de pensarlo te pone nervioso. Debes aprender a comunicarte con tu pareja, decir lo que sientes, tanto lo bueno como lo malo. Es difícil que se lleven bien si no se dicen las cosas. El silencio hace todo peor.