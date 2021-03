Un avión aterrizó de emergencia debido a la agresividad de un pasajero

Según la Fiscalía búlgara, un avión de la aerolínea Air France tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Sofía debido a la actitud agresiva de un pasajero.

Los hechos se dieron este viernes cuando un vuelo que despego de París a Nueva Delhi tuvo que detener su plan debido a que un hombre de comportamiento agresivo intento entrar a la fuerza a la cabina de los pilotos.

Por esto, tras una alarma de ese vuelo al aeropuerto de Sofía, el avión opto por bajar a tierra. El hombre que también ataco al personal del avión fue detenido por las autoridades.

Así lo informó la fiscal de la región de Sofía, Iliana Kirilova, quien expresó a Nova TV lo siguiente: “El pasajero ha sido detenido por un plazo de 72 horas y está en custodia en Sofía tras un comportamiento arrogante a bordo, donde atacó al personal y golpeó la puerta de la cabina de pilotos con la intención de entrar”.

Según la Policía, el abusivo podría recibir una pena de entre cinco y diez años, por amenazar la seguridad del avión y de sus ocupantes.

Cabe mencionar, que el pasajero no se encontraba en estado de alicoramiento y que no se sabe porque no pudo explicar racionalmente sus motivaciones en un primer momento.

El ciudadano de la India , ahora tendrá que esperar en Bulgaria para ser judicializado por el terrible hecho.