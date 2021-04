¿Usas el tapabocas por más de dos días? Médico muestra con microscopio lo que guarda el elemento

Usar el tapabocas se ha convertido en una necesidad imperante para protegerse del coronavirus. Es un elemento que no es solo un accesorio, sino un elemento obligatorio en la mayoría de países del mundo.

Sin embargo, muchos lo usan mal o se niegan a permanecer con el tapabocas puesto por varias horas. Además, las personas desconocen lo grave que es no cambiarlo o usar el mismo uno o más días.

Una médico decidió probar en redes sociales lo que hay en las fibras del tapabocas y que muchos no ven. Por eso, con ayuda de un microscopio mostró el elemento cuando se lo retiró de su boca para observar lo que pasaba horas después.

"¿🦠Y tú, haces un uso correcto de la mascarilla?

💡AVISO: Es totalmente normal, que en la mascarilla crezcan bacterias. En nuestra respiración, boca, nariz, ambiente HAY bacterias de forma natural.

¿Qué ocurre? Que con la humedad de nuestro aliento y llevándolas durante horas e incluso días, favorecemos el establecimiento de un nuevo ambiente microbiano.

➡️Pensemos que las bacterias vivas, se multiplican continuamente y por ello, en un ambiente exógeno (mascarilla) no podemos controlar que las condiciones sean las mismas que las de nuestro organismo.

🥺Además puede favorecer la aparición y agravamiento del acné y otros problemas de la piel.

🤚🏼Sin más recomendaros hacer un uso correcto de la mascarilla siembre, llevándola limpia y/o nueva si es de un solo uso, durante un tiempo prudencial.

👀La primera mascarilla era nueva y la he usado dos días (aproximadamente unas 8 horas) y la segunda (placa) la mascarilla la he usado solo en horario laboral unas horas.

🙏🏼Ojalá sirva este video para llegar a que mejoremos y usemos con respeto y precaución la mascarilla que no sabemos cuanto tiempo va a acompañarnos todavía!", escribió la médico en sus redes sociales.