Video: mujer lanza una bola de boliche a otra y le golpea en la cabeza

Un hecho violento sacudió la tranquilidad de una bolera ubicada en el corazón de Miami, en Estados Unidos. Un video que circula por las redes sociales captura el momento en que una pelea estalla entre dos mujeres, culminando en un acto de agresión que dejó a una de ellas inconsciente.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:00 a.m. en Lucky Strike, situado en el 150 NE de la calle Octava. En el video, compartido en la plataforma 'Only in Dade', se puede observar como bolas de bolos, puños y bebidas son lanzados en medio del caos. En un instante, una bola de bolos impacta directamente en la cabeza de una de las mujeres, dejándola tendida en el suelo, aparentemente inconsciente.

Ante esta situación, la Policía de Miami respondió al llamado de emergencia. A pesar de que ninguna detención se había realizado hasta la noche del martes, 30 de abril, las autoridades regresaron al lugar del incidente para recabar información de posibles testigos y revisar los registros de seguridad. Su objetivo: identificar a los responsables de convertir una noche de entretenimiento en un enfrentamiento violento.

Las repercusiones legales para las involucradas podrían ser significativas. La presunta agresora enfrenta la posibilidad de ser acusada de agresión con agravantes, mientras que tanto ella como la víctima podrían enfrentarse a cargos por alteración del orden público y daños criminales.

En busca de una respuesta oficial, Local 10 News se comunicó con Lucky Strike, sin embargo, hasta la noche del martes, no se había recibido ningún comentario por parte del establecimiento.

