Alumnos sorprenden a su profesor con pastel de chocolate y fresas; y el hombre era diabético

Un video compartido en TikTok se esta haciendo viral, pues cuando un grupo de estudiantes intentaba sorprender a su profesor, la escena dio un giro de 180 grados y los sorprendidos terminaron siendo ellos.

Lo que sucedió es que con el fin de celebrarle el cumpleaños al docente, los estudiantes le llevaron a la clase un delicioso y apetitoso pastel de chocolate con fresas, que cuando fue entregado al homenajeado no generó la reacción que ellos esperaban. Los estudiantes no entendían lo que estaba sucediendo hasta que el hombre se sinceró con todos y les contó que no podría disfrutar de su pastel pues hace un buen tiempo, había sido diagnosticado con la que es considerada 'la enfermedad del siglo XXI': diabetes.

Por lo tanto, el hombre también les confesó que hace 17 años tomaba una serie de medicamentos, que le ayudaban a mantener controlados sus niveles de azúcar y demás síntomas de la enfermedad. Por ende, hace mucho tiempo se había enfrentado a la difícil tarea de evitar casi que por completo el azúcar.

El video que ya ha logrado obtener varios 'likes', ha generado diferentes reacciones por parte de los internautas, quienes en su mayoría, se tomaron la situación con un toque de gracia y buen humor.

“Los sorprendidos fueron ustedes”; “un cumpleaños, un velorio, ¿cuál es la diferencia? Lo importante es convivir”; “digan la verdad, lo querían matar jajaja”; “están reprobados, ni modo”; ”Le hubieran dicho que está endulzado con stevia”, fueron algunos de los comentarios que sobresalieron en el clip.

