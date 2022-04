Canceló su boda tras encontrar una abrumadora carpeta con contenido extraño en el pc de su novio

Una mujer mexicana canceló su boda con el hombre que ella pensaba era el amor de su vida, después de encontrar una terrible carpeta con contenido extraño en el computador de su prometido.

La mujer de 25 años contó su experiencia por medio de la plataforma de videos en TikTok y allí dijo que su boda fue planeada durante mucho tiempo, pero un día tomó el pc de su novio para enviar una hoja de vida y al buscar en las carpetas su archivo, encontró algo que la derrumbó.

Publicidad

La mujer habló con The Sun y explicó que encontró una carpeta que tenía muchas fotos de mujeres, entre ellas imágenes de sus propias hermanas y algunas compañeras del trabajo del hombre.

A la joven no la pareció algo normal y por ese motivo decidió enfrentar a quien era su pareja en ese momento y él le dijo "que miraba las fotos de mis hermanas y otras (mujeres) en el trabajo y se las imaginaba desnuda porque estaba aburrido, y que además le emocionaba hacerlo".

Publicidad

Maria, como se identifica la joven, dijo: "Cuando vi todas las cosas terribles que mi ex prometido estaba haciendo, le dije que si no buscaba ayuda, la próxima vez lo vería en un registro público de agresores sexuales. Me contestó afirmando que ya lo sabía. Nunca olvidaré eso".

Publicidad



En TikTok la mujer dijo que después de esa mala experiencia ha tenido que acudir a terapia para superarlo y poder seguir con su vida.

Algunos usuarios que han conocido la historia, se han solidarizado con ella y le han dicho que tuvo mucha suerte de haberse enterado de la verdad antes de contraer matrimonio.