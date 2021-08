Carla Giraldo posó en el baño con lencería bastante sexy y dejó a más de uno suspirando

Carla Giraldo , en su participación en un reality de cocina, ha generado todo tipo de polémicas debido a su genio y sus comentarios hacia otros participantes. La actriz integra el grupo de las '4 babys' y juntas, han generado controversia en el programa de televisión.

Carla no solo revoluciona la cocina, también lo hace en sus redes. Esta vez le concedió la petición a un seguidor de que subiera 'una foto en el espejo del baño' a lo que ella respondió y de qué manera por medio de la dinámica de preguntas en las historias de Instagram .

La actriz recibió, especialmente, cumplidos, por lo natural que lució: “Ay por Dios, no me molesten a mi Lolita”, “Auténtica, Carla es muy diva”, “Carla, qué cuerpazo”, “Me quedo con las fotos que hizo en Soho”, “En el programa se ve diferente”, “Esa carla está muy buena”, “Lo que tiene de bella, lo tiene de odiosa, pero no se puede negar que es un mujerón”.

Carla Giraldo, hoy día, es catalogada la reina del raiting, porque sabe desenvolverse de cierta manera en el reality, y de otra form en sus redes sociales .