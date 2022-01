Creyó que sus hijos no la llamaban porque su celular no servía; realmente no querían saber de ella

Una lamentable historia con "final feliz" quedó registrada por las cámaras de seguridad de un centro comercial de tecnología, justo en el momento en que una mujer visitó el establecimiento tras creer que sus hijos no la llamaban porque su celular no servía.

El episodio ocurrió en México , y de acuerdo con el registro fílmico, se puede apreciar cómo Aurora Hernández, protagonista de este triste suceso, acude desesperadamente a uno de los trabajadores para ver si le podía solucionar el supuesto daño que había en su teléfono.

En ese instante, el hombre que la atiende le pregunta: ¿Cuál es la falla que tiene el celular?", a lo que ella responde: "Tengo más de un año que mis hijos no me contestan, y yo digo '¿Qué pasa?' Pues es el celular el que no sirve. ¿Cómo no me van a hablar mis hijos?".

Segundos después, el técnico quiso aprovecharse de la inocencia de la mujer e intentó cobrarle 1.500 pesos mexicanos (alrededor de 300.000 COP). Debido al excesivo costo, Aurora se retira del lugar con gran desconsuelo.

De repente, aparece en escena un nuevo técnico que permanecía atento a la situación, por lo que ofreció de su ayuda con tal de colaborarle a la madre y resolver dicho problema que la aquejaba sin cobrarle nada a cambio.

Con el pasar de varios minutos, el empleado descubre que en realidad el celular no estaba dañado, sino que simplemente sus hijos no querían saber nada de su mamá, razón que lo motivó a llamar a uno de ellos desde otro móvil: "Lo único que quiere (Aurora) es hablar con ustedes (...) No sé si pueda hacerle ese milagro", dijo el técnico.

A los pocos días de que Aurora visitó el centro de tecnología, ella se acercó al local del hombre que la ayudó a reencontrarse con su hijo para agradecerle por permitir lo anterior; además, la madre quiso pagarle al empleado, pero él no acepto, viéndose en la obligación de adquirir un artículo de su tienda por haber sido tan amable.

Pese a que la mujer nunca conoció la verdad detrás, miles de internautas se pronunciaron al respecto: "Ojalá que la abuelita no mire este video", "Muchos hijos son ingratos con sus padres por lo que están viejos. Qué triste", "No todos los seres humanos son bondadosos".