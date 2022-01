Claves para conciliar el sueño y dormir como un bebé, según universidad de Harvard

A lo largo de los años, millones de personas en todo el mundo se han preguntado cuáles son las claves para conciliar un sueño profundo, qué tan importante es y cómo repercute cotidianamente en nuestra salud.

En vista de lo anterior, expertos de la universidad de Harvard prepararon y revelaron una completa guía del sueño con óptimos consejos que te ayudarán a mejorar tu calidad de vida, la cual te traemos aquí en La Kalle.

Publicidad

Para comenzar, la prestigiosa institución, situada en la ciudad de Cambridge ( Estados Unidos ), detalló que "más allá de hacernos sentir cansados y de mal humor, la falta de sueño aumentó el riesgo de una serie de problemas de salud crónicos, como obesidad, diabetes y enfermedades cardíacas".

Publicidad

Por otro lado, argumentaron que el insomnio es mucho más persistente a medida que uno va envejeciendo; sin embargo, este se puede tratar con "cambios sencillos en el estilo de vida" que permitirán dormir mejor y que podrás conocer a continuación.

¿Qué podemos hacer para dormir bien?

Publicidad

1) Según Harvard, nuestra cama "debe ser un estímulo para dormir, no para despertar". Es decir, su uso debe ser exclusivo para el descanso y las relaciones sexuales en vez de emplearla como un lugar de trabajo y/o diferentes actividades diarias que nos mantengan despiertos: ver televisión, comer, entre otras.

Publicidad

"Asegúrate de que tu dormitorio sea lo más cómodo posible. Lo ideal es que desee un entorno tranquilo, oscuro y fresco. Todas estas cosas promueven el inicio del sueño", indicó Harvard y, para ello, se pueden utilizar estimulantes como aromas y sábanas limpias.

2) Los profesionales recomiendan hacer un 'ritual del sueño' justo antes de acostarnos: "Bebe un vaso de leche tibia, tómate un baño o escucha música relajante (...) Ayudan a señalar al cuerpo y la mente que es hora dormir".

Publicidad

3) Cuando se acerque la hora de dormir, entre 2 o 3 horas antes, evita comer en exceso, ya que de lo contrario sería bastante complejo conciliar el sueño. En caso contrario, si tienes hambre, consume una fruta o galletas integrales.

Publicidad

4) Cero alcohol, té, cafeína y comidas ácidas y picantes en las tardes y noches: "El chocolate contiene cafeína, que es un estimulante. Sorprendentemente, el alcohol tiene un efecto similar, te da un poco de sueño, pero en realidad es un estimulante e irrumpe el sueño durante la noche", explica Harvard.

5) Entrenar a primeras horas del día permitirá que estés menos despierto durante la noche, debido que aumentarán las hormonas naturales del sueño en nuestro organismo. De acuerdo con los investigadores, se recomienda no hacer deporte en la noche porque esto también sería un estimulante.

Publicidad

Ahora, la universidad de Harvard también dio a conocer una guía del sueño con horarios establecidos en la mañana y noche que contribuirán a un desarrollo pleno en nuestro día a día, permitiendo que logremos cada una de nuestras diligencias sin sentir cansancio.

Publicidad

La guía del sueño por Harvard

7:00 a.m. Levántate todos los días a esta hora, sin excepción alguna.

8:00 a.m. Desayuna y, en lo posible, no elijas como primer alimento del día café.

9:00 a.m. Sal a caminar y recibe rayos de luz, los cuales te ayudarán a conciliar el sueño.

Publicidad

6:00 p.m. Come algo ligero y no incluyas en tu cena café, alcohol, chocolate y/o té-.

9:15 p.m. Desconéctate de tus aparatos electrónicos.

9:45 p.m. Organiza tu cama para dormir.

10:00 p.m. Ve al baño, cepíllate los dientes y haz tus necesidades por última vez.

10:15 p.m. Acuéstate y duerme. En caso de que no puedas conciliar el sueño durante los siguientes 15 minutos: "sal del dormitorio, siéntate en un lugar tranquilo y lee un libro hasta que tengas sueño", asegura Harvard.

Publicidad

Finalmente, dicha institución no aconseja recurrir a curas caseras debido a sus efectos secundarios como somnolencia durante el día. Además, si roncas, mueves las piernas antes de dormir o te arde el estómago, visita a un especialista para que pueda tratarte mejor.