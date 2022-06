¡De no creer! Fue al velorio de una vecina, pero la encontró en la cocina preparando algo de comer

La historia de una anciana de 95 años se ha vuelto viral en todo el mundo, ya que su vecino pensó que estaba muerta y le realizó un velorio para despedirla.

Se trata de Li Xiufeng, una señora que según su vecino Chen Qingwang no tiene familiares ni hijos. El medio británico Daily Mirror, dijo que el hombre encontró a la mujer tendida en su cama y a pesar de intentar despertarla en varias oportunidades, no obtuvo respuesta: "Traté de sentir su respiración y comprobé que ella se había ido, aunque su cuerpo aún no estaba frío".

Publicidad

Chen Qingwang quería mucho a su vecina, por ese motivo realizó un velorio en la casa de la mujer para que los que quisieran se fueran a despedir de ella. Las tradiciones en Guangxi, en un terreno montañoso en el extremo sur de China , dicen que la persona fallecida debe estar unos días en su casa, por ese motivo el ataúd estuvo 6 días allí.

Cuando llegó el momento del entierro, el hombre se llevó una enorme sorpresa, pues fue a la casa de la mujer y el cajón estaba abierto y ella no se encontraba en el interior. Chen dijo: "Estaba tan aterrorizado que inmediatamente pedí ayuda a los vecinos".

Algo asustados por la situación, las personas encontraron a la mujer en la cocina de la casa preparándose algo de comer. Lo que recuerda Qingwang es que Li solamente les dijo que sentía que había dormido mucho. "Después de despertar sentí mucha hambre y quería cocinar algo para comer", contó el vecino.

Después de pasar el susto de sus vidas, lo que se sabe es que el día que el hombre fue a visitar a su vecina, ella se habría golpeado mu fuerte la cabeza, por lo que cayó sobre la cama.

Publicidad

El medio británico consultó a un especialista y este informó que posiblemente Li sufrió una "muerte artificial" en la que la persona no parece respirar, pero el cuerpo se mantiene caliente y los órganos intactos.