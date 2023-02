Dejó viendo un 'chispero' a ladrones que querían robarlo al interior de un cajero automático

En Tiktok se hizo viral un video en el que un hombre, quien aparentemente es víctima de robo, una técnica poco conocida para librarse de dos ladrones que lo asechaban mientras intentaba sacar dinero de un cajero automático.

En las imágenes, captadas supuestamente por cámaras de seguridad del banco, se ve a la víctima retirar dinero del cajero, mientras los delincuentes lo esperan a la salida con la intensión de despojarlo de sus pertenencias.

En pocos segundos, y tras percatarse de la situación, el hombre contó el dinero y lo ocultó al interior de una caneca de bote de basura que estaba dentro del cajero. Así mismo, dejó su tarjeta bancaria.

Como era de esperarse, a su salida fue interceptado por los presuntos ladrones, quienes intentan esculcarlo y al final se marchan en un carro sin el botín; solo le quitaron la billetera.

Publicidad

Tras confirmar que los hombres habían huido, el hombre regresa al cajero, busca su dinero y se marcha del lugar.

Aunque para algunos usuarios el video es actuado, otros internautas contaron sus experiencias y llegaron a la conclusión de que sería una buena técnica de evadir a los "dueños de lo ajeno"; sin embargo, añadieron que para más seguridad, los bancos deberían incorporar botones de pánico al interior de los cajeros o encerrarse en el sitio hasta comunicarse con las autoridades.

Por otro lado, varios seguidores manifestaron que la famosa técnica, de funcionar y tras la viralización, ya no serviría pues los ladrones ya "no comen cuento".

Publicidad

“Yo del susto me regreso y me llevo las cosas con todo y basurero”, "me alegro por él y su astuta respuesta”, “buena técnica, que Dios lo bendiga”, “información que sirve”, "se ve muy actuado", "casi se prepara un café ahí", son algunos de los comentarios en el video publicado por el usuario @misterpitufo y que ya cuenta con más de 11 millones de reproducciones.

Te puede interesar: Jorge Celedón le apuesta al amor libre