El ‘piscinazo’ VIRAL de la candidata a Miss España que jamás vas a olvidar

Mucha preparación requieren las candidatas de un concurso de belleza para que su actuación sea impecable y, de esta manera, ganar los puntos necesarios para ubicarse dentro de las favoritas.

Sin embargo, muchas de ellas tienen la mala suerte de meter la pata y estos ‘pequeños’ errores las condenan a convertirse en viral y a ser recordadas en la historia de los reinados.

Así mismo le pasó a Pilar Magro, representante de la provincia de Cáceres en Miss España 2017, quien, en una pirueta con la que se quería lucir, terminó en el fondo de una piscina.

En las imágenes se ve a la candidata caer al agua y minutos después a varias personas correr en su ayuda. Pero, a pesar de no haber pasado a mayores, Pilar Magro no se sintió nada bien y cubrió su rostro avergonzada.

Para la joven concursante no es un suceso que deba tomarse con humor y pidió, a través de Instagram, no se hable más del tema. "Agradezco mucho muchísimo todos los mensajes que me han llegado, pero también me gustaría pediros que no hablemos más del tema. Duele y necesito y quiero desconectar", escribió en la publicación.

El video que fue compartido en YouTube cuenta, hasta el momento, con más de 800.000 visualizaciones.