Estudiantes inventaron accesorio a silla de ruedas para que un hombre pudiera pasear a su bebé

Un grupo de estudiantes se hizo viral tras su increíble invento, pues le crearon un accesorio a una silla de ruedas , para que un hombre con discapacidad pudiera pasear a su hijo, según informó el diario Good Morning America .

De acuerdo con el medio, Jeremy se sometió a una cirugía para retirar un tumor cerebral que afortunadamente se desapareció por completo.

Sin embargo, tras la recuperación el hombre no pudo volver a caminar, motivo por el cual tuvo que comenzar a usar silla de ruedas.

Afortunadamente él y su esposa pudieron superar todo juntos, aunque ella meses después a la cirugía tuvo a su primer bebé.

Por lo Jeremy quería poder cargar al pequeñito y sacarlo a pasear. No obstante, la silla de ruedas no se lo permitía, pues si alzaba al bebé no podía darle movimiento al carrito.

Su esposa al verlo triste recurrió a un profesor, con el que fue compañeros de trabajo y le pidió ayuda.

El sujeto quien dirige una clase en secundaria llamada 'bien social', reunió aparte de sus estudiantes que quisieran unirse a la causa y tras un tiempo de trabajo crearon un accesorio con modelación 3D.

Dicho artículo lo unieron a la silla de ruedas de Jeremy y de esta manera logró sacar a pasear a su pequeñito.

Cabe mencionar que este increíble proyecto no solo ayudó a Jeremy, sino que promete ayudar a todos esos papas y mamás que por cualquier motivo usan una silla de ruedas y tienen hijos.