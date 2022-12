Extranjero indignado pidió que les digan si van a vivir lo mismo de Venezuela para irse a otro lado

Un hombre de nacionalidad venezolana, que estaba haciendo fila para tanquear, pidió al Gobierno que por favor le diga si la situación va a seguir así. Según dijo a Noticias Uno , salió de Venezuela por falta de oportunidades y comida y que ahora estaba viviendo lo mismo en Colombia .

“Nosotros venimos huyendo de Venezuela, de Maduro, de tanto aguantar hambre, de la fila, de que no hay gasolina, no hay comida, no hay nada, y ahora estamos aquí en la misma”, dijo el hombre.

Asimismo, agregó: “Que nos hablen con la verdad… ¿qué es lo que está pasando? Digan si vamos a vivir lo mismo que en Venezuela pa irnos pa otro lado”.

Tras la publicación, varios internautas criticaron el hecho, pues los colombianos les abrieron las puertas a los venezolanos cuando estaban pasando por la peor crisis y justo ahora que ya se radicaron, que tienen empleo y oportunidades y que pudieron sobrevivir ante la tempestad no ayudan con la causa y salen con ese tipo de opiniones.

“Bien pueda y váyase a otro lado, aquí no nos sirven personas que no estén dispuestas a luchar por este país, claramente no les dolió abandonar su patria pero sí son los primeros en exigir subsidios y ayudas de otros gobiernos, la ironía”, dice uno de los tantos comentarios.