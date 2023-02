Familia capta en video a la supuesta 'Llorona' y su aterrador llanto causa revuelo

Hace unos días se hizo viral un video en redes sociales , en donde una familia logró captar lo que parece el llanto de una leyenda bastante conocida en Latinoamérica, se trataría de 'La llorona', puesto que lo que llama a atención en el video son los lamentos.

Todo ocurrió en Argentina , en el municipio de Salta, en donde uno de los integrantes de la familia afirmó que no es nada nuevo para ellos, ya que “No es la primera vez que lo sentimos”, alegando que el extraño hecho es algo frecuente para ellos.

Así mismo le comentó a algunos medios locales que: “Estábamos acostados ya por dormir y comenzamos a sentir los gritos, yo me levanté asustado y salí para ver de dónde venían. Estaba todo oscuro, y mi hija grabó lo que pudo”.

¿Es La Llorona? El desgarrador grito que grabaron muy cerca de un cerro de #Salta 😱 pic.twitter.com/GiGaGhClBp — Que Pasa Salta (@QuePasaSalta) February 9, 2023

Según esta persona, ya cansado por lo ocurrido y al no encontrar a nadie, solo pudo gritar que los dejaran en paz: “El domingo pasó lo mismo y yo salí en medio de la oscuridad. Pensaba que le estaban pegando a una mujer, pero no encontré nada. Anoche volvió a pasar lo mismo y no dejaba de llorar, hasta que grité que nos dejen dormir en paz y se calló”.

Algunos habitantes del municipio aseguran que 'La llorona' sale a recorrer el cementerio y algunos barrios aledaños, causando terror en la población, hasta tal punto que las personas mantienen una biblia en sus manos cuando empiezan a escuchar los lamentos.

Ha sido tanto el revuelo que la historia se dio a conocer en un documental en el programa “Activa2”, en él los habitantes contaros sus experiencias con este fenómeno paranormal : “Nosotros la escuchamos. Primero fue como a las 11 de la noche. Yo salí a comprar un foco con mi amiga porque se había quemado. Cuando me iba la señora me pidió que me vaya rápido porque estaba La Llorona, que ellos la habían visto”, aseguró una señora en el metraje.

