Novia de hombre que golpeó a Daniel Cataño en la cancha lo defiende

Hace algunos días ocurrió una situación vergonzosa en el fútbol colombiano, pues un supuesto hincha del Tolima ingresó a la chancha y golpeó al jugador de Millonarios Daniel Cataño.

Por medio de las redes sociales se dieron a conocer algunas imágenes del momento de la agresión. Allí se observa que el hombre burló la seguridad del estadio y corrió directamente hasta el jugador del equipo azul para golpearlo por la espalda.

Ante esta situación el deportista se giró, corrió y también lo empujó. Algunas horas más adelante se dio a conocer la identidad del supuesto hincha, se trata de Alejandro Montenegro.

Esta situación desató el enojo de algunos hinchas del Tolima que, tras salir del estadio, arremetieron contra el bus en el que se transportaba el equipo de Bogotá al que atacaron con palos y piedras generando grandes destrozos.

Algunos integrantes de Millonarios evidenciaron con fotos y videos los daños causados al bus e, incluso, las lesiones que le provocaron a algunos jugadores a quienes las piedras los alcanzaron dentro del bus.

Después de toda esta polémica, Valentina Villegas, novia de Alejandro Montenegro, aprovechó las redes sociales para defender a su pareja.

En un posteo en el que se ven varias fotos de Alejandro Montenegro usando la camiseta del Tolima, la mujer escribió: "Amigos, quienes conocemos a Alejandro sabemos que es un joven emprendedor sin ningún tipo de vicios, ni antecedentes, que trabaja día a día por sacar adelante sus negocios".

Asimismo, reconoció que su pareja cometió un error: "Es cierto que cometió un error sin dimensionar las consecuencias, llevado por el fervor que siente por su equipo y por las provocaciones que Cataño venía haciendo".

Finalmente mandó un mensaje para no hablar de los demás: "Los invito a no juzgar, señalar, ni mucho menos tildar de cuánta barbaridad se les ocurra a una persona que lo único que quiso hacer fue defender su equipo a quien alienta desde que era un niño... ¿Quién no ha cometido errores?".

