Fotos del Papa Francisco usando extravagantes trajes desatan toda una polémica

Hace poco se filtraron unas imágenes del Papa Francisco con un estilo innovador y hasta parecido al que utilizan los cantantes del género urbano cómo el reguetón, sin duda alguna fue un look mucho más fresco de lo que ha utilizado durante toda su vida entregada a la religión católica.

Muchos creyeron que realmente se trataba del Papa, por lo cual algunos católicos se sintieron indignados al no ser respetada la tradición en donde se ha impuesto utilizar la vestimenta eclesiástica; aunque otros creyeron que era el momento de avanzar y sentirse cómodos con el estilo y la ropa que más se identifique a sí mismo.

Dentro de las fotografías que se viralizaron puede verse cómo el religioso viste una chaqueta abullonada y de gran tamaño color blanca que cubría hasta sus tobillos, además colgaba un crucifijo bastante grande. Mientras que en otras imágenes, luce un traje color blanco, asemejando la sotana que viste comúnmente, sin embargo, hay un detalle que lo hace ver extravagante; pues tiene puestos unos tenis en bota color blanco en los que resaltan unas franjas rojas, naranjas y amarillas.

Sin embargo, hace poco se confirmó que se trataba de una nueva inteligencia artificial, la cual obedecía a todo lo que se le especificara. 'Midjourney' adaptó todos los rasgos físicos del pontífice junto a las peticiones extraordinarias, aunque se le escaparon diminutos detalles que detectaron los más curiosos después de no creer que el Papa se atreviera a tanto.

Publicidad

En primer lugar, los lentes que utiliza en realidad no tienen una forma y solo se fusionan con el rostro sin tener una sombra sobre él, respecto al crucifijo que cuelga de su cuello, en la parte superior no se detalla la cuerda, las cremalleras de su traje no son consecuentes y finalmente el anillo de oro que utiliza en su dedo anular está ubicado en el medio.

Papa Francisco @Pontifex_es impacta en redes sociales por su estilo y flow pic.twitter.com/CVfoO0wvuB — Gio News (@GioNewsLatam) March 25, 2023

Te puede interesar: Emotivo reconocimiento de La Kalle a Edén Muñoz