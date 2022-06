Inició una campaña para encontrar a su novio desaparecido y lo que descubrió le rompió el corazón

Rachel Waters, una joven estadounidense, quien vivía junto a su novio británico en Shenzen, China, inició una campaña en redes sociales para dar con su paradero luego de que este viajara a Inglaterra a visitar a su familia y desapareciera sin razón aparente.

Tras perder la comunicación durante seis semanas, la joven de 26 años inició la búsqueda exhaustiva; sin embargo, todo terminó en un decepcionante hallazgo.

Fue a través de una página de Facebook de la comunidad de Norwich, en la que Rachel compartió su búsqueda y descubrió un lado secreto que le rompió el corazón: su novio “desaparecido” estaba casado y con tres hijos.

La mujer publicó una foto junto a Paul, de 40 años, donde se leía: “Tengo una pregunta inusual. Mi novio, Paul Mcgee, y yo vivimos en Shenzhen, China. Se fue a casa (Norwich) a principios de abril de visita y se suponía que ya estaría de regreso en China. Sin embargo, no he tenido noticias suyas recientemente y me preocupa que algo haya pasado. Si alguien sabe de algo, por favor comuníquese conmigo”.

Todo dio un giro cuando un amigo de la esposa respondió a su preocupante llamado: “¡Él tiene una esposa e hijos y realmente lo siento por ella en este momento! Y parece que hay otra novia en China”, contestó.