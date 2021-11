Le compraron un perro a su hijo y resultó ser un zorro andino

Maribel Soto es la madre del pequeño que quería tener una mascota, más exactamente un perro, por lo que juntos fueron a buscar a su nuevo mejor amigo. Tiempo después se enteraron que en realidad lo que habían comprado era un zorro.

“Mi hijo ha ido a comprar porque quería una mascota. Chiquito parecía un perro, pero fue creciendo y fue diferente. Lo ha tenido más de tres meses”, contó la mujer a un medio de Lima.

Maribel también explicó lo que le dijeron los vendedores cuando fue a adquirir a la mascota "Dijeron que es un perro lobito, pero no sabíamos que era zorro. Come normal, como cualquier perro, pero cuando fue creciendo se fue notando que no era perro".

“Al principio jugaba con los perritos, el problema ha sido que hace quince días empezó a cazar patos. Yo llamé a Serfor antes de que se escapara, en junio, pero no tuve resultado” dijo la dueña. Esta situación ocurrió en la capital de Perú y todo se desarrolló después de que el animal se escapara de su casa y puso en vilo a los vecinos ya que se comió patos, gallinas y cuyes.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego dijo en un comunicado: “Después de un paciente seguimiento, el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), logró recuperar el zorro andino, llamado Run Run, mientras deambulaba en inmediaciones del distrito de Comas”.

Maribel dijo que el zorro le causó algunos problemas ya que sus vecinos, a los que se les había comida las mascotas, le pedían dinero a cambio. El zorro Run Run está en buen estado de salud y se encuentra en un zoológico de Lima donde va a pasar la cuarentena. Los dueños del animal le pidieron a las autoridades que lo trasladen al habitad natural.