Le tatuaron mal el nombre de su hijo y prefirió CAMBIÁRSELO

La insistencia de muchos que dicen que a la hora de hacerse un tatuaje es importante saber a qué lugar es muy real, pues no falta el despistado que hace sobre la piel del paciente lo que le da la gana.

Lo de esta vez no fue ningún error ortográfico, fue peor, pues una señora asistió a que le tatuaran el nombre de su hijo y le pusieron otro totalmente diferente.



El nombre de la afectada es Johanna Giselhall Sandstrom, de 30 años, que le pidió a un artista en Suecia que le escribiera los nombres de sus dos hijos en el brazo, pero la sorpresa llegó cuando vio que a uno de ellos le habían puesto ‘Kelvin’ en lugar de Kevin.

"Me dibujó el diseño y no preguntó nada sobre la ortografía, así que no le di más vueltas", dijo la mujer a varios medios internacionales.

Su reacción fue explotar en llanto, pues ya nada se podía hacer, "mi corazón se detuvo y pensé que me iba a desmayar", recordó sobre el terrible momento.

Después de mucho pensarlo con su esposo decidieron cambiarle el nombre a su pequeño hijo de dos años y dejarlo definitivamente ‘Kelvin’.



Un tatuaje mal escrito obligó a una madre a cambiarle el nombre a su hijo https://t.co/z8MCWKU8mH pic.twitter.com/KVM4dEtz9U — Ana Ruth (@Anaruthlin) May 17, 2018