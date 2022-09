Mujer dormía 14 horas diarias y se sentía cansada; doctores le diagnosticaron cáncer de tiroides

Courtney Nettleton es una joven de tan solo 21 años y quien fue diagnosticada hace poco con cáncer de tiroides.

Todo comenzó cuando ella empezó a sentirse bastante agotada físicamente y dormía a diario cerca de 14 horas, por ese motivo decidió visitar varios médicos quienes en su momento le dijeron que todo se debía a "pereza adolescente" o más conocido como 'flojera'.

Luego de hacerse varios exámenes sin tener resultados claros, la joven comenzó a sentir un bulto en su cuello, algo que la preocupó bastante, según informó Mirror.

La joven visitó a su médico de cabecera quien luego de varios estudios le dio el devastador diagnóstico, tenía cáncer de tiroides.

En entrevista la joven contó cómo se sintió cuando le dijeron esto: "Estaba tan devastada y preocupada... Los médicos me dijeron que solo era una flojera adolescente... El cáncer de tiroides es raro. Sin embargo, en el fondo sabía que algo no estaba bien, y que los médicos me dijeran que solo era una vagancia adolescente fue increíblemente frustrante".

Courtney Nettleton, quien vive en la localidad de Wakefield, en el condado de West Yorkshire, Inglaterra, se sometió a varios tratamientos para luchar contra el cáncer, sin embargo, la enfermedad ya se había extendido hacia sus vasos sanguíneos.

Debido a esto la joven se tuvo que someter a una cirugía y varias radioterapias: "La primera cirugía me hizo muy mal y estaba postrada en cama, y el yodo radioactivo me hizo sentir muy débil, y tuve que estar aislada en una habitación, que estaba muy sola".

Hoy día Courtney está a la espera de nuevos resultados y desea que todos los tratamientos hayan hecho efecto y el cáncer ya no esté en su cuerpo.

