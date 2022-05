Mujer encuentra al asesino de su hijo como sugerencia de amigos en Facebook: “me volví loca”

Una mujer en Inglaterra tuvo una experiencia completamente chocante y desagradable luego de que al entrar a navegar en la red social Facebook se encontrara con el perfil del hombre señalado de matar a su hijo.

Según lo que cuenta la mujer, identificada como Danielle Simpson, el perfil del asesino le apareció como sugerencia de amistada en esta red social. La mujer quedó paralizada al ver el nombre y rostro de quien en 2006 le desgració la vida al asesinar a su bebé de seis meses.

Se trata de Sherwain Smith, quien fue sentenciado por el crimen del bebé Troy, que fue lanzado a un arroyo cerca de su casa en Smethwick, West Midlandsque.

Ahora el hombre apareció con un perfil en Facebook, en el que aparece una foto suya, tipo selfie, de él en un hospital.

“Me congelé, no podía creerlo. Cuando lo vi me volví loca, para ser honesta. Realmente no puedo creer que se permita que esto suceda. He denunciado la cuenta de Facebook, pero no te contestan. No puedes hacer algo así y esperar vivir una vida normal”, expresa la dolida mujer en diálogo con el medio con el Daily Mail.

La mujer reconoce que cuando vio el perfil, en medio de su ira y dolor le dejó un mensaje al señalado asesino en el que le expresó: “Tienes un maldito Facebook, pedazo de mierda”.

La situación fue comentada con el Servicio de Libertad Condicional que sentenció a Sherwain y se confirmó que la cuenta es legítima del hombre quien logró una libertad condicional, ya que nunca se logró comprobar cómo fue que murió el niño.

“Él está en Facebook y es un asesino de bebés. Debe salir a la luz que él es Sherwain Smith y que mató a mi bebé”, insiste en medios internacionales la mujer al recordar que su hijo ahora tendría 16 años.

“Estaría haciendo todo tipo de cosas. Novias, cosas que no debería estar haciendo, como un chico normal de 16 años”, dice al recordar a su bebé.

Sobre este caso se conoce que Sherwain Smith era pareja de Danielle Simpson y en febrero de 2006 fue condenado por la muerte del bebé arrojándolo a un arroyo; sin embargo, el caso no fue resuelto del todo ya que no se aclaró cómo murió el niño de la mujer.

El hombre, que nunca aceptó el crimen de Troy ha sido acusado de otros delitos contra menores de edad; sin embargo, tras unos años de la muerte del bebé fue declarado inimputable y enviado a un hospital psiquiátrico.

La mujer advierte que siente que su vida y la de sus otros hijos corre peligro con el hombre asediándola ahora por redes sociales.