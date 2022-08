Mujer escucha la conversación de su hijito y descubre que es un "comerciante" en su colegio

Una curiosa historia se viralizó en redes sociales cuando una mujer dio a conocer la sorprendente conversación que escuchó de sus hijos, menores de edad, y que la llevaron a descubrir un "negociazo" que uno de ellos tenía en su colegio.

Se trata de la usuaria en Twitter conocida como @agu5t1n4_ quien se viralizó luego de publicar un mensaje contando su curiosa historia cuyo protagonista principal es su tierno niño quien, aparte de estudiar, sacaba provecho económico en sus horas de clase.

Pues según contó la usuaria, una noche decidió espiar a sus hijos escuchando detrás de la puerta la conversación que sostenían los pequeños niños debido a que, según ella, le parecía demasiado tierno escucharlos hablar debido a que a esa edad las conversaciones van cargadas de inocencia.

Efectivamente la mujer logró escuchar claramente el diálogo de los menores de edad la cual inició con su respectiva carga de inocencia en la que contaban uno al otro era su rutina diaria en el colegio.

Inmediatamente la charla se torna un poco más seria cuando uno de los niños le cuenta a su hermanito, con total tranquilidad, que lleva un tiempo sacándole provecho económico a los útiles escolares que le compra su mamá.

En medio de la conversación, el niño sabe que lo que hace no es del todo correcto, por lo que le pide a su hermanito que por favor "no le cuentes a mamá", e inmediatamente le revela que como su mamá "siempre me pone mil lápices en la cartuchera", lo que él hace es venderlos y, además, da a entender que es un negocio jugoso.

"Las vendí en el recreo. Alto negocio", expresa el menor de edad, según la conversación escuchada por la mujer.

Dicha revelación ha desatado cientos de reacciones en redes sociales en las que algunos usuarios tomaron y destacaron como astucia o que hace el niño con sus "útiles extra", mientras que otros expresaron que no es correcto lo que hace el niño por lo que aplauden que su mamá los haya espiado para darse cuenta de la situación y frenarla a tiempo.

Por su parte la mamá de los pequeños, aparentemente, no tomó el tema con mucho humor y, más allá de hacer público el "negociazo" de su hijo, expresó que no le comprará más lápices extra.

Estaba escuchando a mis hijos atrás de la puerta porque me enternece cómo conversan antes de dormirse.

Y escucho:

"No le cuentes a mamá. Pero viste que siempre me pone mil lapiceras en la cartuchera. Al pedo. Las vendí en el recreo. Alto negocio" — 🅰️gustina (@agu5t1n4_) August 25, 2022

