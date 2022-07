Niño de siete años suplantó a su mamá y causó revuelo en grupo de WhatsApp del colegio

Una curiosa historia se viraliza en redes sociales luego de que un niño de tan solo siete años lograra desatar revuelo en un grupo de WhatsApp de un colegio, al hacerse pasar por su mamá.

El caso se presentó en un grupo de padres de familia de grado segundo de un colegio cuando el niño, con un simple mensaje, generó un sinfín de reacciones entre los adultos que se tomaron muy en serio lo que escribió.

Pues el pequeño, al parecer, tenía pereza de asistir al colegio ese día por lo que, unas pocas horas antes del ingreso, tomó el celular de su mamá y decidió “cancelar” las clases de todo el curso.

“‘Segundo grado hoy no tiene clases’”, fue el sencillo mensaje que escribió el estudiante en el grupo de padres de familia luego de que tomara “prestado” el celular de su mamá y escribiera a nombre de ella.

El mensaje fue tomado muy en serio y con preocupación por parte de los demás adultos que comenzaron a ‘bombardear’ con preguntas el chat.

“¿Por qué? ¿Por qué no avisaron? ¿Por qué no informan con tiempo? ¿Qué pasó?”, fueron algunos de los interrogantes que comenzaron a llenar el chat en el que la profesora a cargo de ese grado resultó siendo cuestionada por los padres que le reclamaban por no avisar con tiempo la cancelación de clases y por no dar alguna justificación al respecto.

Minutos después la madre del menor de edad se percató del “caos” que había generado su hijo y tuvo que enviar un mensaje disculpándose y contando que todo se trató de una travesura del menor de edad que quiso tomarse un día libre y, de paso, darles un descansito a sus compañeros.

“Héroe al fin”, comentó en el tuit la usuaria que dio a conocer la pilatuna y que terminó viralizándose en esta red social con mensajes de internautas que replicaron la historia contando algunas anécdotas de los chats de padres en colegios.