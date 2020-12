No alquilo a gays: mensaje con el que dueño de un inmueble se niega a arrendar

Un hecho de discriminación tiene indignados a los internautas, tras la denuncia de un joven argentino que evidenció cómo fue rechazado por el dueño de un apartamento cuando se enteró de que era homosexual.

Alexis Bianchi, el joven oriundo de La Plata, se encontraba buscando un apartamento en arriendo para compartir con un amigo. Todo iba muy bien, las partes se pusieron de acuerdo y ya estaba prácticamente todo listo.

Pero cuando el arrendador se enteró que no solo viviría un hombre en el lugar, sino dos, preguntó que si eran gays. Ante la respuesta afirmativa del joven, el señor le respondió con un: “No alquilo a gays. Chao”. Además, lo más criticado de lo que dijo fue que trató de justificar su rechazo con sus hijos pequeños. Al parecer, viven al lado de la casa que estaba arrendando y no quería que tuvieran contacto con ellos.

No me alquilaron un depto por ser trolo, ustedes bien?? pic.twitter.com/iq8jrAXLO0 — Alexis🌈 (@Alexis_Bianchi4) December 3, 2020

Alexis declaró para un medio local: “Me reía al principio porque en serio no podía creer que me esté pasando eso. Nunca me había pasado algo tan fuerte: que por mi orientación sexual no pueda alquilar un departamento. Aparte, es mi mejor amigo, no entiendo qué tiene de malo”.

“Me generó una sensación de odio, risa, tristeza. La captura se la pasé a mis amigos, hablé un poco con ellos y después la publiqué en Twitter como diciendo ‘miren lo que me acaba de pasar’”, agregó Bianchi.

Publicidad

Luego de publicar la captura de pantalla en Twitter, esta se convirtió rápidamente en viral por lo que generó miles de interacciones con otros usuarios que rechazaron completamente el acto de discriminación y le manifestaron su apoyo.