“No apoyamos la reforma tributaria”: dijeron los Montañeros con mucha rabia y dieron sus razones

Los Montañeros se unieron a la gran cantidad de colombianos que están en contra de la reforma tributaria expuesta por el Gobierno de Iván Duque ante el Congreso de la Republica. Asimismo, invitaron a seguir protestando.

La familia Giraldo dejó a un lado sus videos de humor para hablar de una de las problemáticas que también les afecta a ellos, pues con argumentos claros le dijeron no al proyecto de ley ‘Solidaridad Sostenible, que según el Gobierno actual “busca ayudar a los más vulnerables”.

La primera en expresar su inconformidad fue doña Socorro, quien se mostró realmente indignada con dicha reforma, pues dijo que le ha tocado muy duro para sacar a sus dos hijos adelante.

“No vamos a apoyar la hijuep… reforma tributaria. A mí me tocó muy duro para sacar adelante a estos muchachos. Yo soy colombiana y puedo opinar, me duele que le hagan todo esto a los colombianos porque nos ha tocado aguantar hambre como un berraco para poderle dar a mis hijos”, dijo.

Asimismo, agregó: “Yo trabajé en casas de familia muchos años, era muy poco lo que me ganaba. Ahora el Gobierno promete muchas cosas, llega el día que se encaraman y no cumplen con nada. ¿No les da vergüenza? cumplan con todo lo que dicen, por favor. No apoyamos esa reforma tributaria, hijuep…, para nada“.

Después intervino Alejandro, quien aclaró que el proyecto de ley va a perjudicar a todas las clases, pero sobre todo a quienes quiere hacer empresa.

“Acá nos vamos a ver perjudicar todos, todo el pueblo colombiano. La clase baja, media, alta. Hacer empresa en este país es muy difícil, esto va a afectar a todo el pueblo colombiano. Felicitaciones a todas las personas que están marchando“.

Finalmente, Álex se pronunció y cuestionó al Gobierno, pues no entiende tampoco por qué se le ocurrió crear una reforma justo cuando el país afronta una situación difícil debido a la pandemia.

“¿Por qué una reforma en plena pandemia? Debido a la pandemia es que muchas empresas están apenas saliendo adelante otra vez y llegan y clavan la reforma", expresó.

Además, pidió a los exponentes que si buscan dinero, pues que lo busquen allá donde se lo han llevado.

“El pueblo se dedica a camellar. ¿Quién administra la plata? Aquellos. ¿Por qué se pierde? Qué vamos a saber. Entonces que se la rebusquen de otro lado, que la saquen de todo lo que se han llevado, que no nos desangren más. En pleno pico de una pandemia, la gente prefiere arriesgarse porque este país está en la olla“, puntualizó.